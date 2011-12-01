Ноутбуки з Wi-Fi можуть шкодити здоров’ю чоловіків

Image caption Ноутбуки додають зручності - це незаперечний факт, проте за висновками вчених, користі для здоров'я, особливо чоловічого, вони несуть мало

Вчені намагаються з’ясувати, чи й справді використання ноутбуків з Wi-Fi для доступу до Інтернету може позначитись на чоловічому здоров’ї.

За попередніми дослідженнями, всього за чотири години використання ноутбуку з Wi-Fi сперматозоїди зазнають пошкоджень.

Під час лабораторних тестів сперматозоїди втрачали здатність швидко рухатись, а закладений в них генетичний код змінювався.

Експерти не впевнені, що те саме буде відбуватися в реальних умовах, і кажуть, що чоловікам не варто занадто перейматись.

Утім, вони радять провести подальші дослідження.

Під час попереднього дослідження, результати якого опублікував журнал Fertility and Sterility, науковці проаналізували зразки сперми 29 здорових донорів.

Кожен зразок ділили на дві частини та розміщували в окремі пробірки.

Одна пробірка протягом чотирьох годин перебувала біля ноутбуку, під’єднаного до Інтернету за допомогою Wi-Fi. Інша ж - зберігалась в аналогічних умовах, але без ноутбуку.

Науковці припускають, що негативні наслідки не пов’язані з теплом, яке виділяє ноутбук, хоча висока температура і може вплинути на якість сперми.

В очікуванні подальших досліджень

Науковці з британської Агенції з питань охорони здоров’я ретельно досліджують безпечність Wi-Fi.

Вони стверджують, що люди, які використовують Wi-Fi, або які перебувають у безпосередній близькості до Wi-Fi обладнання, підпадають під вплив радіосигналів, які воно випромінює, а людське тіло поглинає енергію цих сигналів. Утім, такі сигнали дуже слабкі.

Image caption Вдома, на роботі, у громадському транспорті - сучасне життя без ноутбуків уявити складно

За словами британської Агенції з питань охорони здоров’я, на сьогодні не існує остаточних доказів того, що радіо-сигнали від Wi-Fi негативно впливають на здоров’я людини.

"Це дуже гарно проведене дослідження. Проте слід дуже обережно робити висновки стосовно здоров’я чоловіків, які регулярно користуються Інтернетом через ноутбук із Wi-Fi та при цьому ставлять його собі на коліна", - каже Аллан Пейсі з Шеффілдського університету.

"Сперматозоїди дуже вразливі до багатьох факторів, оскільки за межами чоловічого тіла вони вже не захищені іншими клітинами та тканинами організму. Саме тому, наше дослідження не дозволяє нам із впевненістю стверджувати, що якщо чоловік буде використовувати ноутбук з Wi-Fi протягом більше чотирьох годин, то це негативно позначиться на його сперматозоїдах та репродуктивних функціях".

"Потрібно провести детальні епідеміологічні дослідження, а наскільки мені відомо, цього ще ніхто не зробив".

Доктор Пейсі все ж радить чоловікам не зловживати тривалою роботою за ноутбуком, особливо на колінах.