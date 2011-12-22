Копирайт изображения PA Image caption Нова частинка складається з "прекрасного кварка" та "прекрасного антикварка", кажуть вчені

Науковці, які працюють з Великим адронним коллайдером (ВАК), розташованим на французько-швейцарському кордоні, вперше після його відкриття у 2009 році побачили явні сліди нової субатомної частинки.

Частинка, яка називається Хі_b (3P), допоможе фізикам краще зрозуміти сили, що тримають матерію вкупі.

Про ще неопубліковане відкриття повідомили на архівному сервері Університету Корнелла.

За допомогою ВАК науковці досліджують фундаментальні питання "великої фізики", зіштовхуючи між собою частинки протонів у велетенському прискорювачі, розташованому під землею.

Дані про ці зіткнення та "уламки" від них можуть допомогти людству отримати нову інформацію про будову Всесвіту.

Хі_b (3P) – це більш збуджений стан вже відомої частинки Хі, за якою спостерігали під час попередніх дослідів, пояснює професор Роджер Джонс, який працює на детекторі Атлас у ВАК.

"Нова частинка складається з "прекрасного кварка" та "прекрасного антикварка", які потім поєднуються між собою", - сказав він BBC.

"Про те, що цей більш збуджений стан має існувати, люди здогадувалися роками, однак досі нікому не вдавалося його побачити", - каже фізик.

Це вперше, коли на ВАК знайшли нову частинку. Її відкриття свідчить про надзвичайно успішну роботу коллайдера в 2011 році Професор Пол Ньюмен, Бірмінгемський університет

"А ще він цікавий тим, що розповідає нам про сили, які утримують разом кварк і антикварк. Це та сама сила, яка, наприклад, утримує вкупі атомне ядро з його протонами і нейтронами", - додає професор Джонс.

Професор Пол Ньюмен із Бірмінгемського університету каже: "Це вперше, коли на ВАК знайшли нову частинку. Її відкриття свідчить про надзвичайно успішну роботу коллайдера в 2011 році".

Коллайдер сконструювали для того, щоб заповнити прогалини у Стандартній моделі – загальноприйнятій теорії, яка пояснює взаємодію міжатомних частинок – а також, щоб досліджувати нові фізичні явища, які не вписуються в цю теорію.

Зокрема, за допомогою ВАК вчені шукають відомий бозон Хіґса – частинку, яка, на думку фізиків, зможе пояснити, чому матерія має масу.