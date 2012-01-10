В Африці знайшли нову рогату гадюку

Копирайт изображения Tim Davenport WCS Image caption Територію, на якій живе гадюка, тримають у таємниці

У віддаленому районі Танзанії, що на сході Африки, виявили новий вид змії з яскравим забарвленням.

Чорно-жовта змія завдовжки 60 см має над очима рогоподібні луски.

Про відкриття нового виду, який назвали рогата гадюка Матильди, написав журнал Zootaxa.

Про точне місце, де виявили плазуна, не повідомляють, щоб уникнути уваги нелегальних торговців домашніми тваринами.

Природозахисна організація Wildlife Conservation Society (Спілка захисту дикої природи) каже, що природне середовище змії має площу лише кілька квадратних кілометрів, і його вже значно пошкодили лісозаготівлями та виробництвом деревного вугілля.

Автори дослідження сподіваються, що гадюку визнають видом, який перебуває в критичній небезпеці.

Дослідники вже створили невелику штучну колонію для розмноження цих плазунів.