Шимпанзе та люди мають схожу структуру особистості - вчені

Image caption Шимпанзе, як і люди, прагнуть дружби і соціального статусу, кажуть вчені

Шимпанзе та орангутанги мають психологічні особистості, які нагадують людські, кажуть дослідники.

Фахівці роками сперечалися про те, чи справді людиноподібні мавпи мають людиноподібні індивідуальності, і чи така їхня поведінка не є всього лише антропоморфними проекціями людей, що спостерігають за ними.

Команда дослідників застосувала статистичний метод, щоб уникнути будь-якої тенденційності, властивої людям, які спостерігають за мавпами. Відтак науковці виявили, як вони стверджують, що людина та мавпа насправді мають одні й ті ж "виміри" індивідуальності.

"[Шимпанзе] мають такі самі соціальні проблеми, як і ми. Вони прагнуть заводити друзів, знаходити партнерів і, свого роду, обіймати позиції у своїй спільноті", - каже Марк Адамс, який брав участь у дослідженнях, здобуваючи ступінь PhD в Единбурзькому університеті в Британії.

Дослідники виділяють у людській індивідуальності п’ять "вимірів", каже Александер Вайс, старший лектор цього університету.

"Ці виміри – невротизм, екстравертивність, відкритість новому досвіду, здатність догоджати та добросовісність", - пояснює він.

[Шимпанзе] мають такі самі соціальні проблеми, як і ми. Вони прагнуть заводити друзів, знаходити партнерів і, свого роду, обіймати позиції у своїй спільноті Марк Адамс, дослідник приматів

Проведені раніше дослідження приматів показали, що в шимпанзе, ймовірно, є всі п’ять складників індивідуальності, а в орангутангів – три з них: екстравертивність, невротизм та здатність догоджати.

Як каже доктор Вайс, ці виміри індивідуальності, однакові як для мавп, так і для людей, найкраще можна пояснити нашими спільними генами.

Спільні предки людей та шимпанзе жили 4-6 млн років тому, тоді як людей і орангутангів - біля 15 млн років тому. Саме це й пояснює, чому психологічні характеристики шимпанзе та людини більш схожі, аніж орангутанга та людини, пояснює науковець.

Однак доктор Клайв Вінні, професор психології в Університеті Флориди, США, називає помилкою спроби зрозуміти поведінку тварин, застосовуючи суто людські параметри.

"Люди мають дуже природну тенденцію проектувати людську діяльність майже на все, що рухається, - сказав він Бі-Бі-Сі. - Це дуже глибоко зашито в нас, у ті методи, якими ми намагаємося зрозуміти довколишній світ".