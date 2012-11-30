Нова технологія дозволяє хлібові не пліснявіти 60 днів

Американська компанія розробила технологію, яка, за словами винахідників, дозволяє хлібові не пліснявіти протягом 60 днів.

Для цього хліб обробляють у спеціальній мікрохвильовій печі, яка вбиває спори, що з них розвивається цвіль.

Автори розробки кажуть, що їхній винахід може не лише значно скоротити кількість хлібних відходів, а й знадобиться для обробки багатьох інших продуктів, у тому числі фруктів та овочів.

Боротьба з відходами

Харчові відходи є серйозною проблемою у більшості розвинених країн. Цьогорічна статистика показує, що пересічна американська родина викидає у сміття 40% купленої їжі на загальну суму близько 165 млрд доларів на рік.

Вагому частину відходів складає саме хліб. Дослідження Департаменту довкілля, продовольства і сільського господарства Великобританії показують, що близько третини проданого у країні хліба опиняється на смітнику у той час, коли він ще придатний для споживання.

Однією з найсерйозніших загроз для хліба є цвіль. Оскільки буханець, як правило, загортають у пластик, він покривається вологою, що випаровується зсередини, а це, в свою чергу, забезпечує хороші умови для росту Rhizopus stolonifer, цвілевих грибків.

У нормальних умовах хліб пліснявіє приблизно за 10 днів. Однак американська компанія Microzap заявляє про розробку методики, яка дозволить продовжити цей термін аж до двох місяців.

Виконавчий директор компанії Дон Сталл каже, що довга металева мікрохвильова піч, яка нагадує конвеєр, спочатку призначалася для знищення бактерій – золотистого стафілококу та сальмонели. Проте згодом дослідники виявили, що їхній винахід знищує спори цвілі на хлібі лише за 10 секунд.

Питання смаку

Пан Сталл говорить, що у розробці використано ту саму технологію, на якій базуються звичайні мікрохвильові печі, проте з деякими важливими відмінностями.

Винахід уже зацікавив виробників хліба, проте вони побоюються, що його застосування призведе до збільшення їхніх витрат у той час, як маржа у цій галузі промисловості і так невелика.

Також не виключено, що споживачі обережно поставляться до хліба, який зберігається настільки довго.

Проте пан Сталл вважає, що у цієї проблеми є й інша сторона медалі. Він каже, що для боротьби з цвіллю виробники хліба використовують багато консервантів. А щоб приховати смак цих консервантів, до хліба потрібно додавати зайві хімікати. Якби пекарі використовували розробку компанії Microzap, цього можна було б уникнути, каже він.

Чималий потенціал для використання цього винаходу натомість мають інші галузі харчової промисловості, кажуть розробники. Наприклад, за його допомогою можна захистити від сальмонельозу м’ясо птиці, запобігти псуванню кормів для тварин, обробляти овочі та фрукти.