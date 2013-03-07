Ковбаса і шинка можуть викликати рак – дослідження

Ковбаса, шинка, бекон та інші види обробленого м'яса можуть збільшувати ризик передчасної смерті, свідчить дослідження, до якого було залучено півмільйона людей по всій Європі.

За результатами дослідження, дієти, до яких входить оброблене м'ясо, мають зв’язок з серцево-судинними захворюваннями, раком та передчасною смертю.

У своїй статті в журналі BMC Medicine дослідники зазначають, що сіль та хімікати, які допомагають довше зберігати м'ясо, можуть шкодити здоров’ю.

Британський фонд серцевих захворювань рекомендує надавати перевагу більш пісному м'ясу.

Під час дослідження вчені стежили за людьми з десяти європейських країн, витрачаючи на кожного піддослідного в середньому по 13 років.

Спосіб життя

Робота вчених показала, що люди, які їдять багато обробленого м'яса, також більш схильні до куріння, ожиріння та інших звичок, які шкодять здоров’ю.

Однак, за даними дослідників, навіть якщо врахувати всі ці чинники та виключити їх, оброблене м'ясо все одно завдає шкоди здоров’ю.

Кожна 17-а людина, за життям якої спостерігали дослідники, померла. Однак, ті, хто їсть понад 160 г обробленого м'яса на день – приблизно дві сосиски та скибку бекону, - мають на 44% вищі шанси померти протягом наступних 12,7 років, ніж ті, хто їсть близько 20 г м'яса.

У близько 10 000 випадків причиною смерті був рак, а в 5500 – проблеми з серцем.

Професор Сабіна Рорманн з Університету Цюриха сказала ВВС: "Високе споживання м'яса, особливо обробленого, пов’язане з менш здоровим способом життя".

"Однак навіть виключивши куріння, ожиріння та інші чинники, які впливають на здоров'я, ми все одно вважаємо, що у споживанні обробленого м'яса є небезпека", - додала вона.

"Кинути курити – ще важливіше, ніж їсти менше м'яса, але я б порадила людям зменшити кількість м’ясного в дієті", - додала професор Рорманн.

Користь для здоров'я

Що таке червоне і оброблене м'ясо?

Що таке червоне м'ясо?



Червоне м'ясо - це, зокрема, яловичина, баранина та свинина, в тому числі фарш, свинячі ребра та смажена баранина. Сюди не належать курятина та індичка.



Що таке оброблене м'ясо?



Оброблене м'ясо означає м'ясо, термін придатності якого продовжили через копчення, консервування чи додавання штучних консервантів. Це, наприклад, шинка, бекон, салямі, багато видів ковбас, хот-доги.



Чи корисне м'ясо?



М'ясо – хороше джерело білку, вітамінів та мінералів, таких як цинк, залізо і вітамінів групи В. У ньому особливо багато вітаміну В12, який є також у молоці.



Британське міністерство охорони здоров'я рекомендує споживати більш здорові м’ясні продукти, бажано пісні, та уникати обробленого м'яса.



Чи отримаю я достатньо заліза?



Тут допоможе здорова, збалансована дієта, яка містить інші джерела заліза – боби, яйця, рибу, курятину, горіхи чи мюслі.

За її словами, якби кожен учасник дослідження їв не більше 20 г м'яса на день, то вдалося б уникнути 3% передчасних смертей.

Британський уряд рекомендує їсти не більше 70 г червоного або обробленого м'яса в день – це близько двох скибок бекону.

Речник уряду сказав: "Людям, які їдять багато червоного або обробленого м'яса, варто подумати над тим, щоб споживати його менше".

Однак, як показує дослідження, невеликі порції м'яса, навіть обробленого, можуть позитивно вплинути на здоров'я.

За словами Урсули Аренс з Британської асоціації харчування, яка розмовляла з програмою Today на BBC Radio 4, якщо м'ясо пропустити через м’ясорубку, це не означає, що воно стане обробленим.

"З ним щось роблять, щоб продовжити термін його зберігання, змінити смак, зробити його приємнішим якимось чином… і це може бути традиційний процес, такий як консервування чи засолення", - сказала вона.

Навіть високоякісна шинка або ковбаса все одно вважаються обробленим м'ясом, тоді як домашні бургери зі свіжим м’ясом – ні.

"Для більшості людей немає потреби зменшувати споживання свіжого, червоного м'яса. Для людей, які дуже багато їдять червоного м'яса – багато м'яса щодня – їм рекомендовано обмежити споживання", - додала вона.

За словами пані Аренс, висновок дослідження про те, що вживання обробленого м'яса пов’язане з серцевими захворюваннями, новий.

Пан Роджер Лейчестер, хірург при Консультаційній раді з питань вживання м'яса, сказав: "Я погоджуюся, що людям варто їсти мало обробленого м'яса".

Однак, каже він, потрібно звертати увагу на те, як саме оброблялося м'ясо: "Потрібно знати, які там консерванти, який вміст солі, з чого складається м'ясо… м'ясо насправді важлива частина нашого раціону".

Здорове харчування

Доктор Рейчел Томпсон зі Всесвітнього фонду дослідження раку сказала: "Це дослідження збагачує масив наукових даних, які висвітлюють ризики для здоров'я, спричинені споживанням обробленого м'яса".

"Наше дослідження, опубліковане в 2007 році а потім підтверджене в 2011, містить переконливі дані на користь того, що споживання обробленого м'яса, такого як бекон, шинка, салямі та деяка ковбаса, підвищує ризик виникнення раку кишковика", - каже доктор Темпсон.

За даними організації, якби люди їли менше 10 г м'яса на день, то випадків захворювання на рак кишечнику було б на 4 тис. менше.

"Якщо їсти пісніші шматочки та обирати здоровіші способи приготування, такі як гриль, то це допоможе підтримувати серце в здоровій формі" Трейсі Паркер, Британський фонд серцевих захворювань

"Саме тому Всесвітній фонд дослідження раку рекомендує людям менше їсти обробленого м’яса", - сказала доктор Томпсон.

За словами Трейсі Паркер, дієтолога з питань здоров'я серця з Британського фонду серцевих захворювань, дослідження показало, що оброблене м'ясо може впливати на високий ризик передчасної смерті, однак ті з учасників проекту, які їли більше такого м'яса, також мали "інші шкідливі для здоров'я звички".

"Як виявилося, вони їдять менше фруктів та овочів і з більшою ймовірністю були курцями, що, ймовірно, також впливало на результати", - сказала вона.

"Однак збалансована дієта все одно дозволяє смакувати червоним м'ясом. Якщо їсти пісніші шматочки та обирати здоровіші способи приготування, такі як гриль, то це допоможе підтримувати серце в здоровій формі", - додала дієтолог.

"Якщо ви їсте багато обробленого м'яса, спробуйте урізноманітнити свою дієту іншими джерелами білка", - каже пані Паркер.