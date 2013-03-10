Вчені виростили зуб з клітин ясен

Британські дослідники кажуть, що одного дня дантисти зможуть замінювати зуби новими, вирощеними з клітин ясен.

Команда вчених з King's College London взяла клітини з ясен дорослої людини та поєднала їх іншим типом клітин, взятих у мишей, щоби виростити зуб.

Дослідники твердять, що наявність готових для використання клітин підштовхує технологію на крок ближче до того, щоби бути доступною пацієнтам. Однак малоймовірно, що дантисти зможуть використовувати цей метод найближчим часом.

Паралельні дослідження проводять у напрямку використання стовбурових клітин для створення "біозубів". Вже доведено, що це цілком реально, але процедура є дуже дорогою та непрактичною для здійснення у клініці.

Гібрид

В останніх дослідженнях вчені взяли клітини людського епітелію з ясен пацієнтів, дали їм трохи підрости в лабораторії та скомбінували з клітинами мезодерми мишей. Клітини мишей мали спрацювати як каталізатори: змусити клітини епітелію вирости і утворити зуб.

Завдяки трансплантації цього поєднання миші вченим вдалося виростити гібрид людського та мишачого зуба, що має життєздатні корені.

Результати цього дослідження були опубліковані у Journal of Dental Research.

Вже відомо, що маленька кількість клітин, потрібного типу, трансплантованих у щелепу, можуть розвинутися у зуб.

Наступним кроком має бути знаходження простого і доступного джерела людської мезодерми, щоби її можна було використовувати в клініках. Одним з її джерел можуть бути зуби мудрості, але і цього матеріалу замало.

Автори дослідження сподіваються, що одного дня вирощені у такий спосіб зуби замінять імпланти, які не можуть відтворювати природну кореневу структуру зуба. При цьому вчені хочуть, щоби ця технологія була доступною і коштувала приблизно як нинішні зубні імпланти.