Види еволюціонують значно швидше, кажуть вчені

Image caption Експеримент проводили на ґрунтових кліщах

Зміни у довкіллі можуть привести до "швидкої еволюції" видів, які набувають нових рис та характеристик, щоб вижити в нових умовах, твердять вчені.

Вивчаючи у лабораторії ґрунтових кліщів, дослідники дійшли висновку, що вік зрілості цих безхребетних за за 20 поколінь практично збільшився удвічі.

Вважається, що такі значні еволюційні зміни можуть відбуватись тільки за набагато довший відрізок часу.

Результати дослідження оприлюднив журнал Ecology Letters.

"Це дослідження вперше продемонструвало, що еволюція та екологія живуть та існують пліч-о-пліч", - пояснює професор Тім Бентон із Університету Лідса у Великій Британії.

"Ще з часів Дарвіна була поширена теорія, що еволюція – це довготривалий процес, а екологія – короткотривалий", - додає він.

Досліди в пробірках

Професор Бентон сказав ВВС, що експеримент з ґрунтовими кліщами мав допомогти з'ясувати, чи зміни в розмірі певних видів риб, таких як північноатлантична тріска, стали наслідком еволюційних змін.

Команда вчених зібрала ґрунтових кліщів з чотирьох різних територій Великої Британії і розмістила їх у 18 пробірках в лабораторії.

"Деяких ми розводили за технологією розведення риб: наймолодших з одних пробірок, дорослих - з інших, а решту пробірок просто залишили", - розповів професор Бентон.

"Тоді ми просто перевіряли, що сталося з їхньою генетикою, історією життя і динамікою. Ми всі були здивовані тим, як швидко вони розвивалися", - додав він.

"Основним результатом є те, що протягом близько 20 поколінь вік їхньої зрілості збільшився майже в два рази, а це вже еволюційний ефект", - каже професор.