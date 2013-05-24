Таргани навчилися уникати цукрових приманок

Image caption За словами доктора Шала, таргани випльовують глюкозу, "як немовлята шпинат"

У Європі еволюціонував підвид тарганів, які перехитрили цукрові пастки, створені для їх знищення.

Американські вчені виявили, що мутовані комахи мають "реорганізоване" відчуття смаку, що дозволяє їм сприймати глюкозу, якою покривають отруйну приманку, як гірку, а не як солодку речовину.

Команда дослідників з Державного університету Північної Кароліни перевірила свою теорію, пропонуючи тарганам вибір з джему або арахісового масла.

Після цього вони проаналізували смакові рецептори комах.

Ці ж самі дослідники ще 20 років тому помітили, що деякі засоби проти шкідників не діяли на тарганів, які просто відмовлялися їсти приманку.

Доктор Кобі Шал пояснив у статті для журналу Science, що нове дослідження виявило за такою поведінкою цілий “нервовий механізм”.

Джем проти арахісового масла

Під час першої частини експерименту дослідники запропонували голодним тарганам вибір з двох продуктів: арахісового масла або багатого на глюкозу джему.

"Мутовані таргани куштували джем і тікали від нього – щось їх відштовхувало, і вони гуртувалися довкола арахісового масла”, - розповідає доктор Шал.

Розумні шкідники У світі налічують 4600 видів тарганів. Лише менше 30 з них є шкідниками. (Ссавців існує 5400 видів).

Найменший у світі тарган має довжину 0,3 мм і живе в мурашиних гніздах.

Найбільший – велетенський австралійський носороговий тарган довжиною 8 см.

Потім дослідники змогли встановити, що саме відштовхувало тарганів.

Науковці зафіксували комах у нерухомих позах і підвели до них крихітні електроди, щоб відстежувати активність смакових рецепторів.

"У цих (мутованих) тарганів клітини, які зазвичай реагують на гіркі складники їжі, реагували на глюкозу, - пояснює доктор Шал. - Тому вони сприймають глюкозу як щось гірке”.

За його словами, при цьому комахи відчувають і солодкий присмак, однак гіркота переважує його.

На думку доктора Шала, ця адаптація тарганів стала черговою сторінкою у війні між людьми й комахами.

"Ми продовжуємо отруювати їх інсектицидами, а вони й далі розвивають механізми, щоб уникнути цього”, - каже він.

"Я завжди відчував неймовірну повагу до тарганів, - додає вчений. – Вони залежать від нас, але вони також використовують нас”.