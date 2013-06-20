Вчені: срібло підвищує ефективність антибіотиків

Image caption Вчені кажуть, що опір бактерій антибіотикам - є однією з найбільших проблем сучасної медицини

Нове дослідження свідчить, що додаючи срібло до антибіотиків, можна підвищити їхню ефективність у боротьбі з інфекціями у 10-1000 разів.

Срібло здавна відоме як протимікробний засіб, але мало знали про те, як саме воно діє.

У новому дослідженні сказано: якщо додавати срібло до існуючих антибіотиків, можна боротися зі зростанням кількості резистентних мікробів.

Команда науковців зі США виявила, експериментуючи з мишами, що срібло порушує біологічні процеси у бактерій та робить їх більш вразливими до антибіотиків.

Нині бактерії постійно адаптуються та шукають можливостей побороти антибіотики.

Як наголошує професор Дейм Селлі Девіс з Англії, антибіотики стають дедалі менш ефективними, і це викликає занепокоєння, оскільки ці зміни є незворотними.

Срібло ефективне у протидії Грам-негативним бактеріям, це один з двох головних типів бактерій, який спричиняє патології, які особливо складно лікувати.

Керував цим дослідженням Жозе-Ребун Моронес-Рамірез з медичного інституту Бостонського університету.

В інтерв'ю журналу Science Translational Medicine він заявив: "Ці результати вказують, що срібло можна використовувати для підсилення дії існуючих антибіотиків у боротьбі з Грам-негативними бактеріями".

Тепер необхідно дослідити, яким чином срібло можна додавати до ін'єкцій чи таблеток, які приймають пацієнти.