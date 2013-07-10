Дослідження: більшість програм з App Store не завантажують

Згідно з новим дослідження, у App Store - магазині програмних додатків компанії Apple - багато так званих програм "зомбі", кількість завантажень яких користувачами близька до нуля.

Дані, до яких має доступ BBC, зібрані аналітичною компанією Adeven, показали, що споживачі практично ніколи не встановлюють понад дві третини програм з App Store.

Однак компанія Apple, заявляє, що 90% всіх її програм у магазині App Store, який відзначає свій п'ятирічний ювілей, завантажуються принаймні раз на місяць.

App Store містить різні програми для мобільних телефонів iPhone, плеєрів Ipod Touch і планшетів Ipad і дозволяє купити їх або завантажити безкоштовно.

Найпопулярніші додатки усіх часів Найпопулярніші платні додатки з App Store для телефонів iPhone: Angry Birds Fruit Ninja Doodle Jump Cut the Rope Angry Birds Seasons WhatsApp Messenger Camera+ Words with Friends Tiny Wings Angry Birds Space Найпопулярніші безкоштовні додатки для iPhone: Facebook Pandora Radio Instagram YouTube Skype Words With Friends Free The Weather Channel Twitter Temple Run Google Search Джерело: Apple

Керівник компанії Тім Кук стверджує, що App Store "докорінно змінив світ".

"Клієнти люблять робити покупки, і вони люблять ваші неймовірні програми і вже завантажили 50 мільярдів додатків - сказав він на конференції, яку проводила Apple для своїх розробників програм. - У цьому числі дуже багато нулів і воно насправді вражає".

"Дуже мало"

Тим не менше, за словами компанії Adeven, дуже велика кількість програм, яких у магазині додатків Apple налічується майже 900 тисяч, лишається так і не поміченими користувачами.

"579001 програм із 888856 додатків, згідно з нашою базою даних, - це зомбі", - кажуть аналітики компанії.

"Зомбі" вони називають програми, які ніколи не з'являються у списку найбільш завантажуваних додатків Apple.

"Ми не можемо сказати точно, скільки саме завантажень мають ці додатки ("програми-зомбі" - ред.) - Apple цього не розкриває - але їх дуже мало".

Дослідження іншої компанії Pew Research Center's Internet & American Life Project показало, що близько 68% власників смартфонів щотижня використовують п'ять або менше додатків, а решта програм, які вони купують "імпульсивно", втрачають свою привабливість практично миттєво.

Вплив

Запуск App Store, який відбувся 2008 року, вважається переломним моментом для ринку споживання технологій.

Він надихнув інші компанії, такі, як Google, Microsoft і Blackberry наслідувати цей приклад, і створювати власні магазини.

Apple каже, що заплатила розробникам додатків 10 мільярдів доларів - це втричі більше, зауважує компанія, ніж сума виплачена рештою магазинів додатків разом узятих.