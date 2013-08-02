Зміни клімату впливають на ріст насильства

Image caption Де спекотно - там гаряче? Нове дослідження вважає, що так

Зміни клімату тісно пов'язані зі зростанням у світі випадків насильства, свідчить нове наукове дослідження.

Американські вчені з'ясували, що навіть невеликі коливання сезонних температур чи опадів призводять до зростання фізичних нападів, зґвалтувань і вбивств, а також - кількості конфліктів між групами людей і воєн.

Автори дослідження кажуть, що якщо збережуться прогнозовані темпи кліматичних змін, то світ стане значно небезпечнішим і більш насильницьким.

Результати дослідження опубліковано у виданні Science.

Маршалл Бурк з Університету Берклі в Каліфорнії сказав: "Це взаємовідношення можна спостерігати в різні часи на всіх континентах світу. Зв'язок між цими змінними величинами клімату і конфліктами подекуди дуже великий".

Вчені проаналізували 60 різних досліджень, що охоплювали дані за сотні років. Згідно з їхніми висновками, кореляція між кліматом і людськими конфліктами - "значна".

Серед прикладів, які вони наводять, - зростання побутового насильства в Індії під час нещодавньої посухи, а також стрибок у кількості побиттів, зґвалтувань і вбивств у США під час періодів спеки.

Вчені пов'язують зі змінами клімату міжетнічні сутички у країнах Європи і громадянські війни в Африці.

"Ми хочемо бути дуже обережними, бо не варто пояснювати якісь окремі випадки насильства кліматом, але ми отримали дуже цікаві результати", - зауважив Маршалл Бурк.

Зв'язок між цими змінними величинами клімату і конфліктами подекуди дуже великий Маршалл Бурк, Університет Каліфорнії, Берклі

Зараз дослідники намагаються зрозуміти, чому виник такий зв'язок.

"Одним з ключових механізмів, як виглядає, є зміни економічних умов. Відомо, що клімат впливає на економічні умови у світі, особливо в аграрних областях, - каже американський дослідник. - Є багато свідчень того, що зміни економічних умов впливають на рішення людей щодо того, чи брати участь у повстанні, наприклад".

Крім того, за словами Маршалла Бурка, клімат призводить і до суто фізіологічних змін, бо як випливає з деяких досліджень, спека і високі температури сприяють зростанню агресивної поведінки в людей.

Згідно з припущеннями авторів дослідження, підвищення глобальної температури на 2 градуси призведе до зростання злочинності на 15%, а конфліктів між групами людей - на 50%.

Коментуючи результати цього дослідження, доктор Стефан Гаррісон з Університету Ексетера назвав його своєчасним: "Їхні висновки дуже правдоподібні... Для прикладу, ми вже знаємо, що спекотніша і сухіша погода призводить до зростання міського насильства. Так само, в холодні і вологі місяці люди менше виходять з дому, і загроза насильства відтак менша".

Однак інші вчені ставлять під сумнів зв'язок між кліматом і конфліктами. Зокрема, доктор Галвард Бугоґ з базованого в Осло Інституті дослідження миру каже, що громадянські війни в Африці спричинені не змінами довкілля, а такими чинниками як висока дитяча смертність, близькість до міжнародних кордонів і висока густота населення.