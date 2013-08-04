Японія запустила в космос першого розумного робота

Японія вперше у світі запустила в космос робота, що розмовляє. Він має стати компаньйоном астронавту Кочі Ваката, який розпочне свою космічну місію у листопаді.

Андроїда відправили в космос з острова Танегашіма на борту безпілотної ракети, яка також перевозила провіант для команди Міжнародної космічної станції.

Кіробо, який заввишки усього 34 см, повинен прибути на МКС 9 серпня.

Це частина дослідження, яке має продемонструвати, як машина може надавати емоційну підтримку людині, ізрольованій впродовж тривалого часу.

Запуск ракети H-2B транслювала в прямому ефірі Японська агенція аерокосмічних досліджень (Jaxa).

Безпілотна ракета також перевозить питну воду, продукти, одяг та необхідні для роботи речі шістьом тимчасовим членам команди на МКС.

Надія на робота

Ім'я "Кіробо" утворене з двох японських слів - "надія" та "робот".

Маленький андроїд важить усього один кілограм та має широкий діапазон фізичних рухів. Його дизайн виник під впливом легендарного анімаційного персонажа - Астро Хлопчика.

Кіробо запрограмований на спілкування японською і вестиме запис своїх розмов з астронавтом Ваката, який вирушить на МКС пізніше цього року.

На додачу до цього очікується, що Кіробо передаватиме астронавту повідомлення з диспетчерської.

"Кіробо пам'ятатиме обличчя Кочі Вакати, тому він впізнає його, коли вони зустрінуться в космосі", - каже розробник робота Томотака Такагаші.

Найбільшою проблемою було зробити андроїда сумісним з космосом, додав розробник.

Аби перевірити, наскільки надійним є Кіробо, впродовж дев'яти місяців проводили десятки тестів.

Кіробо має робота-близнюка на Землі на ім'я Мірата, який контролюватиме, щоб у його електронного побратима не виникло проблем у космосі.

Спроба відправити робота в космос на допомогу людині є спільним проектом розробника Такагаші, виробника автомобілів Toyota та рекламної компанії Dentsu.