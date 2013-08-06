Японські "розумні" унітази не мають захисту від хакерів

Image caption Зв'язок туалету зі смартфоном здійснюється через Bluetooth

Розкішний японський унітаз, яким можна керувати зі смартфона, може становити небезпеку через незахищеність від хакерів, кажуть фахівці.

Цей повністю комп'ютеризований "розумний туалет" класу "люкс" забезпечує автоматичний спуск води, має функцію біде, підігріву сидіння, програвання музики й ароматизації повітря. У ньому також вбудована система вентиляції та дезінфекції води і повітря.

Туалет виробляє японська компанія Lixil. Його ціна - 5865 доларів, і управляється він додатком для смартфонів системи Android під назвою My Satis.

Однак з'ясувалося, що керувати таким туалетом можна з будь-якого телефону, на якому встановлено необхідний додаток.

Зв'язок туалету зі смартфоном здійснюється через Bluetooth, однак через недогляд виробників пін-код в кожному пристрої зафіксований у вигляді чотирьох нулів, і змінити його неможливо. Це означає, що його можна активувати з будь-якого смартфона з програмою My Satis.

"Одержимий унітаз"

Як повідомила компанія Trustwave's Spiderlabs у своїй доповіді, будь-який недоброзичливець, що завантажив цю програму на свій смартфон, може змусити туалет цієї марки відкривати й закривати кришку унітазу, вмикати й вимикати вентилятор і робити безліч інших маніпуляцій.

Легко уявити собі, як який-небудь жартівник дурить своїх сусідів, змушуючи їх думати, що в унітаз вселився злий дух Грем Клюлі, експерт з комп'ютерної безпеки

"Зловмисник може з легкістю завантажити додаток My Satis, після чого змушувати туалет знову і знову змивати воду, збільшуючи витрату води і, відповідно, рахунки власника. Він може також управляти будь-якими іншими функціями пристрою, спричинивши дискомфорт чи інші неприємності власнику", - йдеться у доповіді Trustwave's Spiderlabs.

Щоправда, задля цього необхідно близько підкрастися до туалету, тому що радіус дії Bluetooth зазвичай не перевищує 10 метрів.

Як повідомив експерт з комп'ютерної безпеки Грем Клюлі, він не вбачає особливої небезпеки в цьому, однак такий дефект досить дорогого пристрою показує, що виробники побутової техніки не завжди звертають належну увагу на проблеми електронного захисту.

"Легко уявити собі, як який-небудь жартівник дурить своїх сусідів, змушуючи їх думати, що в унітаз вселився злий дух, через що той починає плескати кришкою або обдувати жертву теплим повітрям в найбільш невідповідний момент. Однак складно уявити, що серйозно налаштований кіберзлочинець може зацікавитися цим проколом в безпеці", - сказав він ВВС.

"Втім, цілком очевидно, що компанії, які виробляють домашню побутову техніку, повинні постійно мати на увазі питання безпеки, так само, як це роблять виробники комп'ютерів", - додає експерт.