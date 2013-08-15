Продаж смартфонів перевищив продаж мобільних

Продажі смартфонів у період з квітня по червень вперше перевищили продажі звичайних мобільних телефонів, йдеться у дослідженні компанії Gartner.

Загалом продаж мобільних телефонів у всьому світі склав 435 мільйонів одиниць. З них 225 мільйонів - смартфони, що на 46,5% більше, аніж минулого року, і 210 мільйонів - прості мобільні телефни, що на 21% менше, ніж минулого року.

Найвищі показники збільшення продажів смартфонів - в Азії, Латинській Америці та Східній Європі, повідомили у компанії, що проводила дослідження.

Смартфон описують як пристрій, що має вбудовані програми та з'єднання з інтернетом. Натомість звичайні мобільні телефони мають менший набір функцій, але й коштують значно дешевше.

"На смартфони припадає 51,8% від загального продажу мобільних телефонів у другому кварталі 2013 року, таким чином продажі смартфонів вперше перевищили продажі звичайних мобільників", - каже головний аналітик компанії Gartner Аншуль Гупта.

Водночас інша дослідницька компанія IDC заявила, що це сталося ще в перші три місяці 2013 року.

Різниця в ціні

Деякі аналітики твердять, що ціна смартфонів з найпростішою комплектацією різко знизилася за останні кілька місяців, що значно посприяло їх продажам.

"У нас багато азіатських виробників, таких як Samsung, Huawei, ZTE та LG, які пропонують значно доступніші моделі смартфонів", - розповів Ендрю Мілрой з консалтингової компанії Frost & Sullivan.

"Це допомогло їм отримати доступ до великої бази споживачів, особливо на ринках, що розвиваються", - додав експерт.

Пан Мілрой додав, що деякі мобільні оператори пропонують тарифні плани з передоплатою, які дозволяють споживачам встановити собі ліміт на використання грошей, коли вони користуються електронною поштою та мобільними додатками у смартфоні.

Це, за його словами, також допомогло компаніям залучити нових клієнтів.

"Важко продати"

Компанія Gartner твердить, що Samsung продовжує бути лідером з продажів своїх смартфонів у всьому світі, тоді як Apple демонструє скорочення своєї частки на ринку з 18,8%, як було рік тому, до 14,2% нині.

Тим часом Lenovo, найбільшому виробнику ПК у світі, дуже швидко вдалося отримати значну частку на ринку завдяки агресивному просуванні своїх смартфонів.

Якщо говорити про операційні системи, то у Gartner відзначили, що Android від Google є лідером з ринковою часткою в 79%, за ним йде iOS від Apple - 14,2%. Тим не менше, Microsoft вперше обігнав Blackberry і посів третє місце.

Ендрю Мілрой каже, що при зростанні продажів смартфонів та падінні ціни на них майбутнє звичайних мобільних телефонів виглядає похмурим.

"В наступні 5-10 років мобільні телефони буде важко продавати. Це триватиме доти, поки продаж нової моделі телефону не зможе виправдати час і гроші, які потратили на її виготовлення", - сказав експерт.