Вчені намагаються штучно створити кульову блискавку

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Американські вчені кажуть, що розробили новий, більш ефективний спосіб відтворювати в лабораторних умовах прототип кульової блискавки.

Дослідникам з Колорадо вдалося створити зі спеціально приготовленого розчину блискучі хмари плазми, кожна з яких існувала близько півсекунди.

У природі кульова блискавка може літати над землею, проникати в будівлі і навіть стрибати по рядах пасажирських сидінь у літаках.

Однак це явище таке рідкісне, що у вчених було дуже мало можливостей вивчити та зрозуміти його.

Дослідники з Академії військово-повітряних сил США сподіваються, що їхня нова технологія дозволить науковцям краще проаналізувати цей дивовижний феномен.

Доктор Майк Ліндсей, який очолював дослідження, опубліковане в "Журналі фізичної хімії", сказав: "Коли говорять про кульову блискавку, то в загальному випадку мають на увазі природне явище, яке не вписується в опис звичайної блискавки, вервичної блискавки чи чогось на зразок вогнів святого Ельма або північного сяйва. Схоже також, що це не якась одна річ, а кілька, які дають схожий ефект при спостереженні за ними".

"Світляний розряд"

За деякими свідченнями, відомий фізик та винахідник Нікола Тесла умів відтворювати кульові блискавки у своїй лабораторії в Колорадо-Спрингс, де він працював у 1899-1900 рр. Але навіть якщо він справді робив це, то не залишив чітких описів свого методу, які б дозволили його нащадкам повторити такий дослід.

Люди, які бачили кульові блискавки, дуже по-різному описують їхній розмір, тривалість існування та характер руху.

Рис Філліпс, інженер-дослідник блискавок та ведучий наукової передачі, розповідає: "Принаймні для мене слово "блискавка" в цьому питанні нічого не пояснює. Те, що ми називаємо блискавкою, - це дуже швидкий розряд з однієї точки в іншу – наприклад, від хмари до землі (через складний процес, як прийнято вважати). А спостереження, про які йдеться в цьому дослідженні, не описують нічого подібного".

Доктор Ліндсей не заперечує такої оцінки.

У своїй роботі він та його колеги описують попереднє дослідження, яке дозволило створити, як вони пишуть, "світляний розряд" плазми (зарядженого газу) над розчином електроліту.

Під час нових дослідів вони використали ці самі методи, однак намагалися так підібрати умови, щоб змусити кульки плазми проіснувати якомога довше.

"Не думаю, що ми створили саме блискавку, хоча початкові стадії електричного розряду, з яких виник цей "плазмоїд", дуже нагадують блискавку, - каже доктор Ліндсей. – Це просто були електричні дуги – в цьому випадку, електричні дуги до поверхні розчину електролітів. А потім і виникає цей плазмоїд".

"Тому я погодився б з тим, що це не відповідає загальноприйнятому визначенню блискавки. Ні, це не воно", - додав він.

Продовжити існування

Щоб спостерігати за своїми творіннями, дослідники використовували надшвидкі відеокамери і виявили, що змінюючи кислотність розчину електроліту, вони можуть продовжити тривалість існування світляних куль.

А чим довше вони існують, тим більше часу мають вчені, щоб дослідити їхні властивості.

Скажу відверто: ми не впевнені, що це те саме явище, що і кульова блискавка Доктор Майк Ліндсей, Академія ВПС США

Окрім відеокамер, науковці використовували інші методи отримання зображень, щоб вивчити кулі в інфрачервоному спектрі та оцінити, як змінюються з часом їхня щільність і структура.

Стало відомо, що в кулях є водяна пара та діоксид вуглецю, а також інші, поки що нерозпізнані складники.

Дослідники визнають, що репрезентативність їхніх творінь залишається "відкритим питанням". Однак вони стверджують, що продовживши час існування куль та забезпечивши детальніше їхнє вивчення, вони відкривають можливості для пошуку більш переконливих тлумачень.

"Скажу відверто: ми не впевнені, що це те саме явище, що і кульова блискавка, - каже доктор Ліндсей. – Воно дуже схоже, і воно абсолютно не нагадує краще вивчені природні феномени, такі як вогні святого Ельма чи вервичні блискавки, які доволі добре відомі".

"Наше дослідження показує, що ми можемо ще більше продовжити час існування цих куль, і ми намагаємося досягнути цих умов. Щоб дійти до нових меж, нам потрібно закупити більше обладнання", - сказав він BBC News.