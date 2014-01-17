Google розробляє "розумні лінзи" для діабетиків

Image caption Датчики глюкози такі крихітні, що їх можна сприйняти за відблиск на поверхні лінзи, кажуть у Google

У Google заявили, що випробовують нові "розумні контактні лінзи", які зможуть вимірювати рівень глюкози в сльозах.

Вони обладнані крихітним безпровідним чіпом та мініатюрним датчиком глюкози, вживленим між двома шарами матеріалу, з якого зроблено лінзу.

Компанія працює також над тим, аби приєднати до лінз маленькі світлодіодні лампочки, які загоратимуться, коли рівень глюкози перевищить певний поріг.

Однак у фірмі додали, що для того, аби зробити цю технологію доступною для щоденного вжитку, потрібно "зробити ще багато".

"Ми сподіваємося, що колись це стане новим способом для діабетиків контролювати свою хворобу", - сказано в блозі компанії.

"Захопливий прогрес"

Багато глобальних компаній намагаються нині знайти своє місце в ринковому секторі практичної і придатної для носіння на собі електроніки. Аналітики вважають, що цей напрямок стане ключовим для розвитку бізнесу в наступні роки.

За різними підрахунками, за наступні п’ять років цей сектор може зрости на 10-50 млрд доларів.

У межах цього напрямку багато фірм зосереджуються на технологіях, націлених на охорону здоров'я.

Нова розробка Google - розумні контактні лінзи - мітить на сферу вжитку, попит у якій, як очікують експерти, лише зростатиме.

За даними Міжнародної федерації цукрового діабету, до 2035 року цю хворобу прогнозують кожному десятому жителю планети.

Люди, що страждають від цієї недуги, мусять постійно стежити за рівнем глюкози в своєму організмі, різкі перепади якого небезпечні для здоров'я. Нині більшість хворих роблять це за допомогою аналізів крові.

У Google заявили, що випробовують прототип лінз, який зможе зчитувати рівень глюкози з частотою раз на секунду.

"Це захопливий прогрес в індустрії профілактичної охорони здоров'я", - сказав ВВС Манодж Менон, керівний директор консультативної фірми Frost & Sullivan.

"Цілком може статися так, що це спричинить хвилю інших інновацій в бік мініатюризації цієї технології та використання її в придатних для носіння на собі пристроях, які допоможуть людям краще відстежувати стан своїх організмів", - сказав він.