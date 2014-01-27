Пращури європейців були темношкірими - дослідники

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Дослідники були здивовані несподіваним кольором шкіри стародавніх європейців

Науковці з'ясували, як виглядали стародавні жителі Європи.

Генетичні аналізи показали, що мисливці-збирачі, які населяли нинішню Європу 7000 років тому, відзначалися незвичним поєднанням темної шкіри і блакитних очей.

Ця знахідка здивували вчених, які вважали, що стародавні жителі Європи мали світлу шкіру.

Дослідження, результати якого оприлюднені в журналі Nature, провів Інститут еволюційної біології в Барселоні.

Науковий керівник дослідження, доктор наук Карлес Лалуеса-Фокс, каже: "Одне з пояснень полягає в тому, що світліший колір шкіри виник набагато пізніше, ніж припускали досі".

Скандинавський слід

Два скелети мисливців-збирачів були виявлені в печері у горах на північному заході Іспанії у 2006 році.

Прохолода і темрява гірської печери сприяли тому, що ці останки, які отримали назви La Brana 1 і 2, напрочуд гарно збереглися. Це дало змогу вченим отримати зразок ДНК із зуба одного зі стародавніх людей і вибудувати послідовність його генома.

Дослідники виявили, що ранні європейці генетично найбільше наближені до жителів Швеції і Фінляндії.

Як випливає з генетичного аналізу, у ранніх європейців було чорне чи коричневе волосся і темна шкіра, хоча й блакитні очі.

"Це був цілком несподіваний результат", - каже Лалуеса-Фокс.

Досі науковці вважали, що перші жителі Європи стали світлошкірими невдовзі після того, як переселилися на континент із Африки приблизно 45 тисяч років тому.

"На загальне переконання, світлішання шкіри стало наслідком переходу з Африки на вищі широти, де ультрафіолетове випромінювання дуже низьке і для шкіри потрібно синтезувати вітамін D. Шкіра швидко стає світлішою", - пояснює Лалуеса-Фокс.

"Тепер очевидно, що насправді це не так, бо ці люди жили в Європі 40 000 років - і однаково мали темну шкіру", - додає дослідник.

Копирайт изображения J M VIDAL ENCINA Image caption Скелет давнього європейця виявили в гірській печері

Геном мисливця-збирача дав можливість дослідникам побачити зміни в організмі людей під час переходу до осілого способу життя і зародження сільського господарства.

В раціоні ранніх європейців переважав протеїн, а аналіз ДНК свідчить, що вони не переносили лактозу і були нездатні переварювати крохмаль. Така здатність розвинулася в людей пізніше - з поширенням сільського господарства і зміною харчів.