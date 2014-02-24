Nokia запустила лінію смартфонів Android

Копирайт изображения Nokia Image caption Нове покоління смартфонів надійде в продаж уже невдовзі

Компанія Nokia на Світовому конгресі мобільних технологій у Барселоні продемонструвала перше покоління своїх смартфонів з операційною системою Android.

Смартфони X, X+ і XL коштуватимуть від 89 до 109 євро.

Досі всі смартфони Nokia працювали на операційній системі Windows. Оголошення про перехід на Android було очікуваним у колі експертів, незважаючи на те, що компанія Microsoft наприкінці 2013 року оприлюднила плани купити підрозділ технологій мобільного зв'язку Nokia.

Оглядачі назвали це оголошення "загадковим вибором стратегії".

Базова модель смартфона X матиме екран завбільшки 4 дюйми (10,2 см), 512MB Ram і камеру роздільністю три мегапікселі.

Модель X+ матиме 768MB Ram і карту пам'яті 4GB MicroSD.

Найдорожча модель XL має 5-дюймовий екран, фронтальну двомегапіксельну камеру і задню камеру на 5 мегапікселів.

Модель X одразу надійде в продаж у Європі та Азії, а моделі X+ і XL будуть випущені в квітні.

Всі, хто придбає якийсь із смартфонів моделі X, зможе користуватися безкоштовною системою зберігання даних Microsoft - OneDrive. Стандартним для всіх моделей буде також програмне забезпечення для електронної пошти Outlook.

'Гірка пігулка'

Всі моделі нового смартфона матимуть серед дефолтних налаштувань послугу обміну посланнями BlackBerry Messenger (BBM), соціальну мережу Twitter, відеододаток Vine і гру Plants vs. Zombies 2.

Згідно з розрахунками дослідницької компанії Gartner, Nokia цього року може продати 1,1 млн пристроїв на операційній системі Android, тоді як минулого року було продано лише 360 тисяч смартфонів на Windows.

Microsoft погодився купити підрозділ мобільних технологій компанії Nokia за 5,4 млрд євро.

Копирайт изображения Reuters Image caption Презентація нового покоління смартфонів у Барселоні

Тодішній виконавчий директор компанії Стів Баллмер називав угоду "великим і сміливим кроком уперед". Він стверджував, що компанія перетворюється з гіганта програмного забезпечення і персональних комп'ютерів на компанію, що акцентуватиме увагу на пристроях і послугах.

Однак критики кажуть, що Microsoft надто повільно реагував на розквіт ринку мобільних пристроїв.

Зі свого боку, Nokia свого часу була лідером на ринку мобільних телефонів, однак в останні кілька років почала відставати від конкурентів.

Головний дослідник компанії CCS Insight Бен Вуд сказав: "Nokia опинилася між молотом і ковадлом. Не виходити на ринок дешевих смартфонів, де панує Android, означає відмовлятися від великих грошей, однак звернутися по допомогу до Android, мабуть, було гіркою пігулкою".

"На сторонній погляд, для компанії, яка ось-ось перейде у власність Microsoft, зупинити свій вибір на системі Android є трохи дивним вибором стратегії, - додав аналітик. - Підозрюю, що компанія була змушена піти на такий крок з огляду на панування Android на ринку мобільних пристроїв і додатків".