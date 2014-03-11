Слони розпізнають людські голоси

Копирайт изображения Reuters Image caption Науковці кажуть, що слони ще ховають чимало загадок

Слони здатні розрізняти людські голоси, причому навіть відрізняти голоси людей різного віку, статі та етносу.

Кореспондент ВВС з питань науки Вікторія Гілл пише, що це підтвердили результати дослідження, в рамках якого науковці програвали аудіозаписи африканським слонам.

Слони демонстрували ознаки страху, коли чули звук голосу чоловіка з племені масаї.

Кочівники масаї конфліктують зі слонами, і, як результат, тварини адаптувалися до їхніх голосів, намагаючись їх виокремити та уникати самих представників племені.

Результати дослідження були опубліковані в Матеріалах Національної академії наук Британії.

Професор Карен Маккомб та доктор Грем Шеннон з Університету Суссекса, які проводили дослідження, розповідають, що раніше вони використовували схожі експерименти і виявили, що слони, чуючи лев'ячий рик, можуть відрізнити самицю від більш небезпечного самця.

Інші дослідження свідчать, що слони демонструють страх вже тоді, коли бачать червоний колір одягу масаї.

Крім того, вчені записали слова сказані представниками іншого африканського племені камба, які здебільшого займаються сільським господарством та мирно співіснують зі слонами.

Коли ці записи програли тваринам, то виявилося, що вони реагують значно спокійніше, ніж на слова представників племені масаї. І слони значно сильніше реагують на голоси чоловіків племені масаї, ніж на голоси жінок та дітей.

Вчені також провели ще один експеримент: вони змінили голоси чоловіків масаї штучним чином, щоби ті стали більш схожі на жіночі. Реакція тварин не змінилася, що, на думку вчених, свідчить про те, що вони використовують інші, ніж люди, індикатори для розпізнавання жіночих та чоловічих голосів.

Науковці кажуть, що людям ще багато нового можна буде дізнатися про слонів.

Професор Маккомб доходить висновку, що слони здатні адаптовуватися до загрози, яку становить людина.