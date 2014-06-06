Вчені: Місяць виник внаслідок велетенського зіткнення

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Науковці виявили докази того,що Місяць виник мільярди років тому в результаті зіткнення Землі з великим небесним тілом.

Аналіз місячних порід, доправлених американськими астронавтами на Землю, показує, що вони містять сліди мінералів, з яких було складено це гіпотетичне небесне тіло, що отримало назву Тея.

Результати дослідження опубліковані в журналі Science.

Вчені вважають, що їхнє відкриття підтверджує висловлену багато років тому гіпотезу про утворення Місяця 4,5 млрд років тому.

Планета Тея отримала назву на честь грецької богині, матері Селени, богині Місяця.

Зіткнення між Землею і Теєю сталося на одному із найбільш ранніх етапів формування Сонячної системи, коли вона була наповнена скупченнями пилу і кам'яних порід.

Однак ця теорія, висунута ще на початку 1980-х років і яка добре вкладається в математичні моделі, досі не мала матеріального підтвердження, оскільки в зразках місячних порід не вдавалося виявити слідів Теї.

Попередні аналізи свідчили про те, що місячні породи мають виключно земне походження, в той час як комп'ютерні моделі вказували на те, що Місяць має складатись в основному з порід Теї.

Неземні породи

Тепер, після більш точного аналізу місячних порід, вчені дійшли висновку, що Місяць дійсно складається з неземних порід.

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Керівник групи дослідників доктор Деніел Хервартц з Геттінгенського університету каже, що до цього відкриття багато вчених взагалі почали сумніватися в правильності теорії утворення Місяця внаслідок зіткнення.

"Проте зараз ми виявили невеликі відмінності в ізотопному складі між земними і місячними породами, що підтверджує теорію зіткнення", - сказав він ВВС.

Доктор Херватц і його колеги вимірювали відмінності в ізотопному складі кисню, який міститься в земних і місячних породах. Але виявилося, що цей показник майже ідентичний для порід, з яких складається Земля і з яких складалась Тея.

Одне з пояснень цього дивного факту полягає в тому, що Тея сформувалася дуже близько від Землі і тому мала подібний ізотопний склад.

Якщо це дійсно так, то усталене уявлення про те, що кожна планета в Сонячній системі повинна мати свій, характерний тільки для неї хімічний склад, потребує перегляду.

Нові зразки

Доктор Махеш Ананд з Відкритого університету в Британії каже, що це дослідження базується на аналізі лише трьох зразків місячних порід.

"Ми повинні бути обережними, роблячи висновки щодо цих порід, потрібен аналіз нових зразків, узятих в інших районах Місяця", - каже науковець.

Існує і низка інших теорій, яка пояснює походження Місяця. Професор Роб де Мейер з Гронінгенського університету в Нідерландах висунув досить суперечливу теорію про те, що Місяць сформувався з уламків земних мантії і кори, викинутих вибухом ядерних матеріалів на глибині 2900 км під поверхнею Землі.

Він наголошує, що нові результати аналізу місячних порід не суперечать його теорії.

"Відмінність в ізотопному складі занадто мала, - вважає він. - Ми так і не знаємо, як сформувався Місяць. Нам потрібні нові експедиції на Місяць за участю людей. Вони зможуть отримати зразки місячних порід з великої глибини, які не забруднені падінням метеоритів і сонячним вітром".