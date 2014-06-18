Вода "передбачає" танення арктичних айсбергів

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Команда науковців з Великої Британії вважає, що здатна робити кваліфіковані передбачення кількості криги айсбергів, що розтане під час арктичного літа.

Науковці кажуть, що кількість води, яка утворюється на вершині айсбергу під час підвищення їхньої температури навесні, виявилася корисним показником.

Використовуючи свою методику, дослідники з Університету Редінгу підрахували, що мінімальний обсяг льоду у вересні складатиме близько 5.4 млн кв. км.

Це приблизно стільки ж, як і під кінець минулого сезону танення.

Айсберги на далекій півночі зараз інтенсивно досліджують через їхнє швидке зменшення влітку.

Їхній обсяг знизився з приблизно з 7 млн кв. км. у 1990-х до менш ніж 5 млн кв. км. у п'ять з останніх семи років. Рекордний мінімум у 3.6 млн кв. км. зафіксували у 2012 році.

Але зміни з року в рік є великими, і комп'ютерні моделі в цілому не змогли вловити їхній характер.

Темне покриття айсбергів

"Наш тримісячний прогноз стане в нагоді тим, хто працює в Арктиці, як-от судноплавним компаніям, які зможуть використати його в навігаційних цілях. Але ми сподіваємось, що фізичний бік явища, який ми представляємо, також допоможе поліпшити кліматичні моделі, які охоплюють триваліші терміни", – каже професор Деніел Фельтман, керівник групи полярного спостереження та моделювання центру NERC в Редінгу.

Професор Фельтман та його колеги встановили сильну взаємозалежність між долею айсбергів, вкритих водою в травні, та наступним обсягом льоду у вересні.

Фізичний зв'язок - це зміна в характеристиці відбивної здатності поверхні предмета, або альбедо, викликана стоячою водою.

Ця вода темніша за чистий лід і тому поглинає більше сонячної енергії, сприяючи подальшому таянню.

Команда професора Фельтмана розробила модель для передбачення еволюції калюжок цієї води на айсбергах в Північно-Льодовитому океані та включила її в більш загальні кліматичні моделі танення айсбергів.

Супутникові дані показують, що в рік з найменшою часткою цієї води (11% пізньою весною 1996 року) були найбільші обсяги криги у вересні. А на рік з найбільшою з зареєстрованих часток цієї води (34% у 2012 році) припала найменша кількість льоду.

Команда оприлюднила свої ідеї в останньому номері журналу Nature Climate Change.

Південні відмінності

І ось зараз команда оприлюднила свій перший прогноз на цей вересень – 5.4 млн кв.км., плюс-мінус 500.000 кв. км.

Це збігається з 5.35 млн кв. км., зафіксованими минулого вересня.

"Що може завадити нашому прогнозу? Звичайно, погодні умови. Якщо будуть аномально холодні умови, можна очікувати на збільшення обсягів льоду. Якщо ж будуть дуже сильні шторми, як у серпні 2012 року, це може відколоти лід та посилити танення, " – каже професор Фельтман.

На відміну від Арктики, Антарктида демонструє протилежну тенденцію – максимальні обсяги взимку збільшуються до рекордних показників.

Поки неясно, наскільки корисною буде редінгська методика для прогнозування мінімальних показників в регіоні влітку.

Фактори, які впливають айсберги на півдні, відрізняються від факторів на півночі. Айсберги вже природньо зменшуються до своїх мінімальних обсягів до початку літа.

Прогноз редінгських науковців подали до Мережі передбачення поведінки айсбергів Консорціуму з дослідження Арктики (США). Серед науковців, які займаються Арктикою, відбувається своєрідне щорічне "змагання" на найточніше передбачення фактичного результату.