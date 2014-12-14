Роботи-продавці, або Підходьте до гуманоїда на сьомій касі

Копирайт изображения Getty Image caption Дозвольте вам допомогти! Цей робот зразка 1955 р. з німецького супермаркету вмів запалювати сигарети і відповідати на запитання різними мовами. Його нащадки дещо зручніші і, певно, не схвалюють куріння

У магазині товарів для ремонту в каліфорнійському місті Сан-Хосе з'явився новий працівник, який одразу прославився. Він розмовляє англійською та іспанською, впізнає на вигляд усі предмети домашнього вжитку і завжди має актуальну – станом на цю секунду – інформацію про наявність товарів у магазині.

Він – робот.

У нього є ім'я – Ошбот, а також тривимірний сканер і сенсорний екран; на зріст він невисокий, близько 1,5 м.

"Ми завели роботів не для забави і не як маркетинговий хід", – стверджує Кіл Нел, виконавчий директор інноваційної лабораторії компанії Lowe’s.

Саме ця мережа будівельно-господарчих магазинів увела у свій штат Ошбота.

Людина-продавець, хоч яка талановита, не завжди може знати найновішу інформацію про запаси і розташування всіх товарів у магазині, вважає пан Нел.

Копирайт изображения lowes Image caption Ошбот у залі магазину Lowe’s, місто Сан-Хосе

Копирайт изображения lowes Image caption Цей робот може відсканувати шуруп і вказати на такий самий розмір і тип з асортименту магазину

За його словами, типовий клієнт, шукаючи у магазині якусь дрібну деталь, "гадки не має, як вона називається – він лише знає, що таких йому потрібно двадцять штук".

Із більшістю таких запитів міг би впоратися і смартфон, хоча сканер робота потужніший, ніж камера телефону.

Але спитати когось – природніше для клієнтів.

"Необхідність завантажувати якусь програму часто сприймається як перешкода. Люди приходять у магазин за чимось конкретним і хочуть отримати це якнайшвидше", – каже пан Нел.

Наразі роботів у Lowe’s лише два, і на їхньому прикладі тестуються різні параметри: наприклад, чи їм краще розмовляти чоловічим голосом чи жіночим, електронним чи людиноподібним? Чи потрібне їм обличчя? Як швидко вони мають рухатись?

"Звісно, ми взялися за цю непросту задачу не заради одного магазину в Сан-Хосе", – додає пан Нел.

Копирайт изображения lowes Image caption По завершенню тестування Lowe’s планує встановити роботів і в інших магазинах мережі

Здібність до спілкування

Ошбот "показує, в якому стані перебуває сьогодні робототехніка і наскільки вона корисна", каже Роб Нейл, голова Університету Сінгуляріті, розташованого у дослідницькому парку NASA у Кремнієвій долині.

Сьогоднішніх роботів часто конструюють для виконання конкретних, вузьких завдань.

Роботи подобаються людям тим, що вони "втілені" – мають фізичну форму, вважає Філіп Соліс, фахівець з робототехніки компанії ABI Research. "Ви підходите до створіння, з яким можна порозумітися, – можна в нього щось спитати, і він відповість".

Як приклад він називає Джибо, якого зараз розробляє професор MIT Сінтія Брізіл і якого реклама називає "першим у світі сімейним роботом".

Джибо не пересувається, але вміє нахилятись у різні боки, відповідати на запитання, вголос читати книжки і самостійно робити групові фотознімки.

"Це просто інакший інтерфейс для інтернету", – каже пан Соліс.

Найскладніше зробити так, щоб спілкування з людьми було якісним, зауважує пан Нейл, "адже у нас не дуже великий досвід у розробці роботів, які б взаємодіяли зі споживачами".

Копирайт изображения jibo Image caption Джибо називається у рекламі "першим у світі сімейним роботом" (на фото він з розробником – професором MIT Сінтією Брізіл)

Ошбот коштує близько 150 тисяч доларів, зазначає пан Соліс, хоча зі зростанням ринку збуту його вартість, напевно, зменшиться. Натомість Джибо планують випустити на ринок наприкінці 2015 року за ціною 499 доларів.

Деталі для роботів стають дедалі дешевшими; якщо раніше для швидкої обробки запитів їм треба було вміщати в собі повноцінний комп'ютер, сьогодні їм вистачить "нутрощів від смартфону", каже пан Соліс.

У минулому роботів могли дозволити собі лише великі компанії, а сьогодні вже й малі – це означає, що слід очікувати багатьох експериментів, каже Андра Кій, голова неприбуткової промислової групи Silicon Valley Robotics.

За її прогнозом, робототехніка дозволить удосконалити те, що ми вже маємо.

Допомога з важкою ношею

Скажімо, Баджі – робот-візочок для покупок, розробка компанії Five Elements Robotics – зможе робити те, чого ми завжди хотіли від візочків.

Баджі налаштований на певну функцію. Він не намагається замінити продавця, а просто їздить за покупцем і возить усі обрані ним речі. Найбільше це стане в пригоді літнім і неповносправним людям.

Копирайт изображения budgee Image caption Баджі – робот-візочок для покупок, його можна буде придбати вже у березні 2015 року

Копирайт изображения budgee Image caption У складеному вигляді Баджі легко вміщається у багажник автомобіля

Копирайт изображения knightscope Image caption Це не далек у маскувальному костюмі, це робот-охоронець від компанії Knightscope

Аналогічні вузькі функції мають роботи-охоронці К5 і К10, яких зараз тестує компанія Knightscope (до речі, ззовні вони нагадують далеків з "Доктора Хто").

Вони покладаються на майже ті самі технології, що і безпілотний автомобіль компанії Google, можуть розпізнавати до 300 номерних знаків на хвилину і викликають поліцію чи службу охорони, коли бачать ознаки незаконного вторгнення.

Загалом, більшість роботи, яку виконуватимуть роботи, відбуватиметься поза увагою клієнтів.

У березні 2012 року Amazon заплатив 775 млн доларів за компанію Kiva Systems, яка виробляє роботів для складських приміщень. Amazon активно використовує їхніх роботів у себе на складах. І не тільки Amazon – роботи, що збирають і пакують товари, вже стали звичною справою у центрах роздрібної торгівлі.

Втім, у компанії Aldebaran Robotics – зовсім інша мета. Їхній гуманоїдний робот Пеппер був створений для японської компанії Softbank і більше нагадує "друзів людини" з творів наукової фантастики.

Пеппер наділений умінням розпізнавати людські емоції та реагувати на середовище на основі інформації, що зберігається у динамічній "хмарній" базі даних. В Японії його можна буде придбати вже у лютому 2015 року за 198 тисяч японських єн (1900 доларів).

На думку пані Кій, за таку ціну виробникам буде непросто зробити якісний продукт.

"Якщо робот коштує менше, ніж 20-50 тисяч доларів, доводиться чимось поступатися в плані його надійності, розміру чи функціональних можливостей".

Копирайт изображения Getty Image caption Роботи теж мусять заробляти на прожиття: Пеппер увесь день працює в токійському магазині електроніки, продаючи кавомашини Nestle

Копирайт изображения Getty Image caption Такого продавця нелегко спекатись

Ось робот, який вам сподобається

Від зовнішнього вигляду роботів може залежати те, як розвиватимуться наші стосунки з технологічними пристроями у найближчому майбутньому.

"Голос, що промовляє з навушників "ліворуч, а тепер праворуч", як на мене, надто втручається у приватний простір", – каже пан Нейл.

"Але, – додає він, – роботи не будуть надто схожими на людей, авжеж ні. Надто точні людські копії виглядають досить моторошно".

Наразі нам скоріше сподобаються роботи на кшталт Джибо, вважає пані Кій.

Копирайт изображения Getty Image caption Роботу R2D2 не треба думати, як провести час між серіями "Зоряних війн" – він завжди може підробити у супермаркеті

"По суті, робот усуває ризик непорозуміння з технікою і дозволяє фізичну, голосову взаємодію, що забезпечується не надто складним процесором", – пояснює вона.

"Разом з тим, невеличкі гуманоїди поки що недоступні навіть з фінансової точки зору. Це надто складно на даному етапі".

"Дуже сподіваюсь, що скоро роботи перестануть бути дивиною", – каже Роб Нейл з Університету Сінгуляріті.

На його думку, робот з доступом до клієнтської бази даних зможе відтворити "ті часи, коли продавець у магазині знав, як вас звати і що ви любите".

Іншими словами, роботи принесуть нам більше користі не у стерильних високотехнологічних умовах, як у фантастичному кіно, а у звичайних магазинах; вони зможуть повернути споживачам персональне обслуговування, яке ми зазвичай асоціюємо з минулим, а не з майбутнім.