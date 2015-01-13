Україна залишатиметься антарктичною державою - МОН

Копирайт изображения uac.gov.ua Image caption Зараз триває організація Двадцятої української антарктичної експедиції

У Міністерстві освіти та науки підтвердили інформацію про те, що уряд виділить достатньо коштів на продовження роботи станції "Академік Вернадський" та наступну українську антарктичну експедицію.

Про це розповів ВВС Україна заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха.

Коштів вистачить

За його словами, передбачених у бюджеті на 2015 рік 33,2 мільйонів гривень вистачить для фрахтування потрібного судна.

"Внаслідок проведеної тендерної процедури вдалося зафрахтувати судно для експедиції за 1,4 мільйонів євро. Хоча зазвичай це коштує 1,5 мільйонів євро. Але економія навіть 100 тисяч євро зараз для нас є дуже суттєвою", - розповів Максим Стріха.

Водночас, він додав, що дуже обмеженим буде фінансування наукової діяльності на станції.

Також розглядається можливість скорочення кількості учасників у майбутній, двадцятій, українській антарктичній експедиції.

"Хоча зараз вона вже скорочена - 12 людей, а в кращі часи було 15-17", - повідомив заступник міністра.

"Однак Україна залишатиметься антарктичною державою. Станція "Академік Вернадський" продовжуватиме діяти", - додав Максим Стріха.

Копирайт изображения uac.gov.ua Image caption Дослідження на станції триватимуть, хоча їх фінансування у 2015 році буде обмеженим, кажуть у МОН

Проблеми з пошуком судна

Раніше ВВС Україна повідомляли про те, що Національному антарктичному науковому центу (НАНЦ) може не вистачити коштів на фрахтування судна льодового класу та повернення дев'ятнадцятої експедиції зі станції "Академік Вернадський".

У бюджеті на 2015 рік на статтю "Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" передбачено 33,2 мільйонів гривень, хоча згідно з новою редакцією державної програми досліджень в Антарктиці на станцію у нинішньому році заплановано виділити 37,3 мільйонів гривень.

Кабінет Міністрів планує внести зміни до державного кошторису до 15 лютого 2015 року.

Станцію "Академік Вернадський" заснувала британська експедиція у 1930-х роках на острові Галіндез біля берегів Антарктичного півострову (тоді вона мала назву "Фарадей").

У 1996 році Британія передала станцію Україні.

За майже 19 років досліджень українські вчені провели там багато досліджень у сфері кліматології, геології, біології, вивчення магнітного поля землі тощо. Завдяки своєму географічному розташуванню на "Академіку Вернадському" проводяться унікальні спостереження за станом озонової діри над Антарктидою.