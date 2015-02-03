Британія: депутати проголосували за "дітей від трьох батьків"

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Британські депутати дозволили народження дітей з ДНК, узятим від трьох людей - одного чоловіка і двох жінок.

Цей крок вже називають історичним. Таким чином Великобританія може стати першою у світі країною, яка дозволить заводити дітей від трьох батьків.

Технологія призначена для того, щоб унеможливити передачу смертельних генетичних хвороб від матері до дитини.

Її запровадження у вівторок підтримали 382 депутати Палати общин, 128 були проти.

Якщо зміни невдовзі підтримає і Палата лордів, то перша дитина з ДНК трьох людей може народитися вже наступного року.

Під час обговорення представники уряду заявили, що нова техніка - це "світло у кінці темного тунелю" для родин.

Прихильники її впровадження також заявили, що результати голосування - це "гарні новини для прогресивної медицини".

Водночас проект викликав жорстку полеміку, а духовенство закликало його заблокувати.

Критики стверджують, що продовжуватимуть боротися проти нововведення, яке, за їхніми словами, викликає дуже багато занепокоєння щодо етики та безпеки.

"Двоє і одна тисячна батьків"

Процедура, розроблена у Ньюкаслі, могла б допомогти 150 парам на рік, наприклад Шарон Бернарді з Сандерленда, усі семеро дітей якої загинули через мітохондріальну хворобу.

Мітохондрії - це крихітні органели, які є майже у кожній клітині тіла. Вони перетворюють їжу на корисну енергію і мають власну ДНК, яка не впливає на такі характеристики як зовнішній вигляд.

Image caption Науковці кажуть, що друга "матір" дитини надасть їй лише 0,1% свого ДНК

Дефектні мітохондрії, які передаються тільки від матері, можуть призвести до пошкодження мозку, атрофії м'язів, серцевої недостатності і сліпоти.

Під час процедури, подібної до екстракорпорального (або штучного) запліднення, науковці навчилися комбінувати ДНК двох батьків зі здоровими мітохондріями жінки-донора.

Така дитина матиме 0,1% ДНК іншої жінки - причому це стійка генетична зміна, яке перейде до наступних поколінь.

Цю технологію описують як ЕКЗ від трьох батьків. Насправді ж це ЕКЗ від двох і однієї тисячної батьків Джиліан Локвуд, експерт із репродуктивної етики

Технологію підтримують приблизно 40 провідних науковців із 14 країн. Але із нею згодні не усі.

Минулого тижня католицька і англіканська церкви заявили, що ця ідея небезпечна і неетична, зокрема тому, що передбачає руйнування ембріонів.

Інші групи, наприклад Human Genetics Alert, кажуть, що нова технологія відкриє простір для більших генетичних модифікацій у майбутньому - так званих "дизайнерських дітей" з ДНК, зміненим заради краси, розуму чи здоров'я.

Доктор Джиліан Локвуд, експерт із репродуктивної етики, розповіла BBC, що нинішня зміна законодавства "невелика".

"Найбільша проблема, що цю технологію описують як ЕКЗ від трьох батьків. Насправді ж це ЕКЗ від двох і однієї тисячної батьків", - каже вона.

"Змінюється менше ніж 0,1% геному. Це не та частина, яка робить нас тими, хто ми є. Вона не впливає на зріст, колір очей, розум, хист до музики. Вона просто дає батарейкам правильно працювати", - розповіла науковець.