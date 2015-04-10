Вчені: Місяць з'явився від удару в Землю схожого тіла

Копирайт изображения HAGAI PERETS

Природний супутник Землі, можливо, з'явився в результаті зіткнення нашої планети з астрономічним тілом, дивовижно схожим на неї за складом.

Таку теорію опублікували в журналі Nature. Вона може пояснити, чому земні та місячні гірські породи так мало відрізняються одна від одної.

У тому ж номері журналу представлені результати ще двох досліджень, присвячених відмінностям між привезеними з Місяця мінералами та земними мінералами.

Вчені кажуть, що разом ці три матеріали дають переконливу і значно зрозумілішу картину походження супутника Землі.

Модель процесу формування Місяця, побудована дослідниками з Франції та Ізраїлю, з великою точністю відтворює той хаос і метушню, що виникли на ранньому етапі формування Сонячної системи, і розраховує можливі зіткнення.

На початку свого існування прото-Земля мала пережити серію потужних ударів з боку інших небесних тіл.

Копирайт изображения nasa Image caption Вчені вивчали місячні породи

Згідно з теоретичним викладенням, останнім з ударів стало найпотужніше зіткнення з астрономічним тілом, маса якого становила приблизно одну десяту земної. Місяць сформувався з утворених в результаті "уламків" (переважно в рідкому і газоподібному стані).

Ідентичні тіла?

Теорія не сходиться в тому, що, виходячи з неї, більшу частину місячної речовини мали б становити породи, з яких складався об’єкт, що зіткнувся із Землею, а розрахунки показують, що всі тіла, що пролітали в той момент повз, були абсолютно іншої природи.

"Якби склад цього об'єкта відрізнявся від земних порід, так само мали б відрізнятися від земних і місячні мінерали", - говорить один з авторів дослідження Хагай Перец з Ізраїльського технологічного інституту "Техніон".

Однак це не так. "Вони практично ідентичні. І це лише один із викликів для абсолютно прекрасної по багатьом іншим критеріям "теорії ударного формування ", - пояснює він.

Саме тому результати проведеного в 2014 році дослідження, які вказували на незначні відмінності земних і місячних порід, справили в науковому світі справжній фурор.

Копирайт изображения nasa Image caption Теорія ударного формування практично отримала нове підтвердження

Модель, розрахована Перецем і його колегами, показує, що тіло, яке врізалось і Землю, могло дивним чином нагадувати нашу планету за складом, і відмінності могли бути незначними - що і підтверджують дослідження місячних порід.

Якщо точніше, модель показала, що таке зіткнення зі схожим за складом об'єктом могло відбутися з імовірністю близько 20%.

За словами Переца, це цілком достатня ймовірність для того, щоб закрити багато прогалин в наших знаннях про походження Місяця.