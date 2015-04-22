Вчені відтворили історію вимерлих щурів з ДНК

Копирайт изображения ZSL Image caption Розмаїття цієї групи гризунів вчені значно недооцінювали раніше

Науковці відтворили історію еволюції дивовижної групи вимерлих щурів, що мешкали на островах у Карибському морі.

Деякі з цих істот виростали до розмірів кішки, зазначає кореспондент ВВС з питань науки Джонатан Амос.

Так звані антильські хом'яки або рисові щури мешкали на Малих Антильських островах понад 100 років тому і зникли через діяльність європейських поселенців.

Але тепер британські вчені, які дослідили ДНК тварин, з'ясували, коли ці гризуни вперше потрапили на острови і як поширилися по всьому регіону.

Робота, яку зробили науковці, була не з простих.

У музейних колекціях містяться лише кілька археологічних зразків цих щурів, а виділений з них ДНК-матеріал часто виявляється зіпсованим через тропічну спеку.

Тим не менше, команда змогла знайти достатньо зразків, аби накреслити історію гризунів.

"Величезна втрата"

Як показали дослідження, антильські хом'яки могли вперше потрапити у східну частину Карибського басейну близько шести мільйонів років тому, в епоху пізнього міоцену.

"Приїхати" туди вони могли на плотах із рослин, які вимивалися з річок, що впадали в океан біля північного узбережжя Південної Америки.

Зникнення антильського хом'яка - важлива подія сама по собі, але є лише частиною набагато більшої втрати ссавців по всьому Карибському басейну Сем Терні, лондонське Зоологічне товариство

Науковців здивувало те, наскільки розмаїтим став вид цих тварин, щойно вони прибули на острови.

Навіть на таких островах, як Сінт-Естатіус, Сент-Кітс і Невіс, які у льодовиковий період, коли рівень моря був нижчим, були одним островом, виявилося несподіване генетичне розмаїття антильських хом'яків.

Лише ця особливість унаочнює масштаб втрат біорізноманіття, який почався, коли на острови почали прибувати переселенці з Європи.

Вони змінили довкілля, вирубавши дерева та привізши з собою сірих і чорних щурів, а найважливіше - мангуста, якого використовували для боротьби із комахами-шкідниками на цукрових плантаціях.

Через це антильські хом'яки зникли з Малих Антильських островів впродовж 200 років - разом з багатьма іншими видами ссавців. Остання така істота могла померти на самому початку ХХ століття.

Сьогодні дослідники вважають те, що відбулося у Карибському басейні, однією з найбільших подій вимирання ссавців за останні кілька тисяч років.

"Зникнення антильського хом'яка - важлива подія сама по собі, але є лише частиною набагато більшої втрати ссавців по всьому Карибському басейну", - каже доктор Сем Терні з лондонського Зоологічного товариства.

"Йшлося лише про Малі Антильські острови, але на Великих Антильських островах - таких, як Куба, Ямайка, Гаїті, Кайманові острови, Пуерто-Рико - вимирання тварин також мало величезні масштаби", - додає він.