Швейцарські вчені з'ясували, чому в сирі виникають дірки

Копирайт изображения AP Image caption Дірки утворюються через бруд у відрах, в яких збирається молоко - кажуть швейцарські вчені

Науковці кажуть, що знайшли причину, чому в швейцарському сирі з'являються дірки.

Це може бути пов'язане з тим, наскільки брудні відра, в які збирають молоко.

Дослідження спростовує популярну теорію про те, що дірки утворюються внаслідок дії діоксиду вуглецю, який виробляють бактерії.

За даними швейцарських науковців, порожнини утворюються через рештки сіна.

"Мікроскопічно малі частинки сіна", які можуть потрапити до відер з молоком, перетворюються у великі дірки, коли сир дозріває, кажуть в державному сільськогосподарському інституті Agroscope.

Цей процес відбувається лише в деяких швейцарських сирах, таких як емменталь і аппенцелль.

Копирайт изображения AP Image caption Конкурс сирів у Мілуокі, США

Дослідники кажуть, що їхні висновки пояснюють, чому в швейцарських сирах протягом останніх 15 років утворюється менше дірок: через сучасні методи доїння менш імовірно, що в молоко може потрапити сіно.

Учені додавали невелику кількість пилу з сіна в молоко і витримували сир протягом 130 днів.

Це дослідження не рецензувалось.

Теорія, що отвори спричиняють бактерії, існує з 1917 року, коли ці дані опублікував американський вчений Вільям Кларк.

Промисловці називають отвори в сирі "очима", а сир без них називають "сліпим".