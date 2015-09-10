Науковці знайшли новий людиноподібний вид

Копирайт изображения AP Image caption Naledi могли виглядати так

У Південній Африці знайшли викопні рештки істот, які належать до невідомого досі людиноподібного виду.

15 частково збережених скелетів знайшли у похованні, розташованому в системі печер. Це найбільша знахідка такого роду в Африці.

Дослідники стверджують, що це відкриття змінить уявлення про наших предків.

Новий вид, який назвали naledi, науковці зарахували до роду Homo, до якого належать і сучасні люди.

Дослідження, опубліковане в журналі Elife, також демонструє, що naledi мали культуру поховань.

Дослідникам, які здійснили знахідку, не вдалося з'ясувати, коли саме жили ці істоти. Але професор Лі Бергер, який очолював команду науковців, сказав BBC, що naledi, на його думку, могли бути серед перших представників нашого роду (genus Homo). Професор припускає, що вони жили в Африці десь три мільйони років тому.

Він додає, що про naledi можна думати як про "місток" між більш примітивними двоногими приматами і людьми.

"Почалося з того, що ми знайшли скам'янілі рештки. Потім ще одні. Виявилось, що там було багато решток", - розповідає професор Бергер.

"А наприкінці 21-го дня ми знайшли найбільшу в історії континентальної Африки колекцію скам'янілих решток родичів людини. Неймовірний досвід!" - додає він.

Професор Кріс Стрінгер із Музею природознавства в Лондоні назвав naledi "дуже важливим відкриттям".

Знахідка нараховує 15 часткових скелетів різного віку - від немовлят до літніх людей.

Зараз вони перебувають у Вітватерсрандському університеті в Йоганнесбургу. Всі вони акуратно розкладені від наймолодших до більш дорослих.

Професор Бергер каже, що вражений тим, наскільки добре збереглися рештки - кістки, черепи, зуби.

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"Ця знахідка може допомогти нам з'ясувати всі подробиці життя цих істот: коли вони народилися, як довго матері годували їх молоком, як вони розвивалися, як відрізнявся спосіб життя чоловічих особин від жіночих, як вони старіли і вмирали", - каже науковець.

Homo naledi дуже відрізняється від усіх попередніх знахідок подібного роду. Вони, судячи з останків, мали невеликий головний мозок, який за розміром можна порівняти із мозком горили. Будова їхніх тазових і плечових кісток досить примітивна.

Але науковці все ж віднесли цих істот до роду людей через доволі розвинений череп, відносно невеликий розмір зубів і довгі ноги.

Печера, де знайшли скелети, розташована в долині, яку називають "колискою людства". До неї веде вузький тісний тунель, через який треба повзти близько 20 хвилин.

Науковці вважають, що цю печеру naledi використовували для поховання померлих, і що вони здійснювали цей обряд протягом кількох поколінь.

Якщо це підтвердиться, це буде доказом того, що стародавні люди освоїли цей ритуал не 200 тисяч років тому, як вважалося дотепер, а набагато раніше.

Інші подробиці життя naledi, на думку вчених, можуть змінити наше уявлення про те, як еволюціонувала людина і наскільки складною і багатою була історія людства.