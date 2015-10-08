Зонд New Horizons надіслав кольорові фото блакитного "серпанку" Плутона

Копирайт изображения NASA JPL JHU SWRI Image caption Таким зонд New Horizons побачив Плутон

Космічний зонд New Horizons надіслав на Землю перші кольорові знімки атмосферного серпанку довкола Плутона, який, як виявилося, має блакитне забарвлення.

Такий колір є результатом розсіювання сонячного світла у атмосфері планети, кажуть науковці.

НАСА продовжує збирати та обробляти інформацію, отриману зондом New Horizons під час його історичного польоту повз Плутон 14 липня цього року.

Хто б міг очікувати побачити блакитні небеса у поясі Койпера Алан Стерн, головний дослідник місії New Horizons

Раніше американська космічна агенція вже оприлюднила чорно-білі фотографії поверхні карликової планети, і, зокрема, її атмосферного серпанку. Із тих чорно-білих фото вчені зробили висновок, що серпанок формується на висоті 130 км над поверхнею Плутона.

Нові фото, як і попередні, зонд зробив, перебуваючи по той бік підсвічуваної Сонцем поверхні планети-карлика.

Блакитний колір неба

Напередодні головний дослідник місії Алан Стерн подражнив фанатів, анонсувавши "дещо особливе" у традиційній щотижневій публікації нових фотографій із зонду.

"Хто б міг очікувати побачити блакитні небеса у поясі Койпера", - написав він у четвер.

Як і на Землі, атмосфера Плутона переважно складається із азоту. У взаємодії його із сонячним ультрафіолетовим випромінюванням та за наявності іншого елемента - метану, він створює у верхніх шарах атмосфери планети цупкий серпанок, що складається із дрібних часточок.

"Цей яскравий блакитний колір розповідає нам про розміри і склад часточок серпанку", - пояснює член команди місії New Horizons Карлі Говетт із Південно-західного дослідницького інституту, що у штаті Кароліна.

"Блакитний колір неба часто є наслідком розсіювання сонячного світла через дуже дрібні частинки. На Землі ці дрібні частинки - молекули нітрогену. На Плутоні це, як виглядає, значно більші за розміром - хоч і досі відносно малі - схожі на сажу часточки, які ми називаємо толінами", - розповідає науковець.

Водночас, якщо стояти на поверхні Плутона і дивитися вгору, небо над поверхнею планети буде чорним через розрідженість її атмосфери.

"Серпанок доволі тонкий, тому побачити його в кольорі можна здебільшого тільки під час світанків та заходів сонця", - пояснює доктор Говетт.

Інша важлива інформація від зонду New Horizons, яку отримали науковці НАСА, стосується виявлення водяної криги у багатьох місцях на поверхні Плутона - науковцям ще належить дізнатися її походження.

"Ми очікували, що там (на Плутоні - Ред.) буде водяна крига, проте ми шукали її у спектрі Плутона протягом десятиліть і не бачили її там раніше", - написав у Twitter науковець Алекс Паркер.

Із 14 липня, коли New Horizons пролетів повз Плутон, зонд віддалився від планети на 100 мільйонів кілометрів. Загалом зараз він перебуває на відстані понад 5 мільярдів кілометрів від Землі.

Через таку відстань інформація із зонду доходить до нашої планети дуже довго. Науковці сподіваються, що їм пощастить зібрати усі отримані з Плутона дані до 2016 року.