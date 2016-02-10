Авіарейси стануть довшими через зміни клімату - вчені

Копирайт изображения airport.kiev.ua Image caption Рейси у східному напрямку стануть коротшими, однак швидкість мандрівок у західному напрямку стане нижчою

Трансатлантичні перельоти, можливо, стануть тривалішими через зміни клімату, йдеться у новому дослідженні британських вчених, опублікованому в журналі Environmental Research Letters.

Глобальне потепління, ймовірно, прискорить висотні струменеві течії, кажуть вчені, і тим самим сповільнить літаки, які прямують до США.

Незважаючи на те, що перельоти у східному напрямку стануть дещо коротшими, сумарно шлях у обидва боки стане "значно довшим".

Учені з Редінзького університету кажуть, що ці зміни призведуть до збільшення витрат палива, зростання викидів вуглецю в атмосферу та потенційно спричинять подорожчання авіаквитків.

Струменеві потоки

Висотні струменеві течії у північній та південній півкулях – це сильні вітри, які є невід’ємною складовою циркуляції атмосфери та широко використовуються для прогнозування погоди.

Зазвичай повітряний рух намагається скористатися цими потоками, спрямованими з заходу на схід, аби зменшити час у дорозі між Північною Америкою та Європою – одним з найбільш завантажених авіашляхів світу, по якому щодня виконується близько 600 рейсів.

Попередні дослідження на цю тему показали, що кліматичні зміни, ймовірно, призведуть до збільшення турбулентності на трансатлантичних рейсах. У новій роботі науковці змоделювали, як зміняться повітряні потоки у випадку, якщо концентрація вуглекислого газу в атмосфері подвоїться. Виявилося, що приміром, вітри на маршруті між Нью-Йорком та Лондоном стануть в середньому на 15% сильнішими.

Image caption Науковці кажуть, що струменеві потоки, які впливатимуть на швидкість авіаперевезень, є і у північній, і в південній півкулях

В середньому ці зміни призведуть до виграшу у кілька хвилин на маршрутах до Америки та у втраті кількох хвилин на маршрутах до Європи. Однак сукупний вплив цих змін науковці вважають "значним".

"Рейси на схід стають коротшими, але не настільки, наскільки довшими стають рейси на захід. Тобто час на дорогу туди й назад збільшиться, а це означає, що літаки проводитимуть у повітрі більше часу. Коли перенести це на всі трансатлантичні рейси, ви отримаєте додаткові дві тисячі літакогодин щороку. А це означає додатково 22 млн доларів коштів і 70 млн кілограмів вуглекислого газу", - каже доктор Пол Вільямс з Редінзького університету.

І північ, і південь

Достеменних даних про зміни у висотних струменевих потоках наразі немає, визнають експерти.

"Ми знаємо, звідки беруться ці потоки. Їхня причина – різниця у температурах у теплих тропічних регіонах та холодних регіонах поблизу полюсів на висоті польоту. Ми розуміємо, що станеться з цією різницею під впливом глобального потепління – вона зростатиме. Ми впевнені, що внаслідок цього посилюватимуться і висотні потоки", - каже доктор Вільямс.

Науковці кажуть, що це явище призведе не лише до небажаних екологічних наслідків, але й до підвищення цін на авіаквитки: перевізники таким чином покриватимуть свої додаткові витрати.

Хоча дослідження стосувалося лише авіарейсів на маршруті між Лондоном та Нью-Йорком, зміни струменевих потоків вплинуть на рейси по всьому світу, адже ці вітри характерні і для північної, і для південної півкуль.