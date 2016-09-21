Науковці пояснили, чому люди люблять драми

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Перегляд сльозливих фільмів сприяє зближенню між людьми і діє як знеболювальне, виявили дослідники.

Це відкриття може пояснити наш потяг до драматичних художніх творів, навіть якщо вони змушують нас плакати.

Експерименти фахівців із Оксфордського університету показали, що завдяки трагічним фільмам та іншим драматичним творам в організмі людини виробляються ендорфіни - хімічні речовини, пов'язані з гарним самопочуттям.

Вони діють як природне знеболювальне і допомагають нам підтримувати зв'язок з іншими людьми, повідомляють науковці в журналі Open Science Лондонського королівського товариства.

Перегляд драм - це добре для нас, добре для нашого здоров'я Доктор Софі Дункан

Захоплення людей розповідями народилося ще в стародавні часи, коли ми почали жити в спільнотах мисливців і збирачів, каже професор Робін Данбар, який керував дослідженням.

"Художню літературу широко вивчають науковці-гуманітарії, бо це важлива риса людського суспільства, спільна для всіх культур", - каже пан Данбар.

Але психологи чи біхевіористи досі глибоко не досліджували, чому вигадка може бути такою захопливою, додає професор.

Природне знеболювальне

Нинішнє дослідження стало результатом співпраці дослідників з області мистецтва і науки.

Вони прагнули зрозуміти, як і чому "спрацьовують" художні твори, розповідає доктор Софі Дункан, яка вивчає Шекспіра.

Дослідження показує, що ''через художній твір ви можете підвищити собі рівень ендорфіну'', - зазначає вона.

"Перегляд трагічних драм - це добре для нас, добре для нашого здоров'я", - сказала вона BBC News.

"Це підвищує ендорфіни, які є природним знеболювальним для нашого тіла", - додає дослідниця.