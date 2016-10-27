Цифрові цеглинки: новітні технології для будівництва

Копирайт изображения EMAAR PROPERTIES Image caption Нова високотехнологічна вежа - проект архітектора Сантьяго Калатрави - вже зводиться в Дубаї і стане найвищою спорудою в світі

Архітектори та будівельники вже не один рік мають можливість "роздивитися з усіх боків" комп'ютерні 3D-моделі своїх проектів.

Та нині вони можуть навіть відчути, як це - бути всередині свого майбутнього творива. Для цього їм треба взяти окуляри віртуальної реальності та озирнутися на 360 градусів навкруги.

Більше того, їхні колеги (також в окулярах) можуть "відвідати" ту ж модель разом з ними і внести зміни до проекту в режимі реального часу. При цьому вони можуть перебувати на іншому кінці світу.

Таким є захоплюючий новий світ віртуального будівництва - і це неабиякі зміни для галузі, що традиційно мала справу з цеглою, а не з клавішами на клавіатурі.

Навіть Ендрю Волстенголм, виконавчий директор компанії Crossrail, що будує нову високотехнологічну залізницю у Лондоні, визнає: "У минулі часи, ми не надто цікавились інноваціями. Постачальники будівельних послуг не відчували особливої потреби змінюватись".

"Та нині, разом з необхідністю шукати роботу в далеких країнах, перед нами також відкриваються перспективи хорошої винагороди", - додає він.

Будівельні ігри

Інформаційне моделювання будівель, або ВІМ (англ. building information modelling) - розробка тривимірних прототипів майбутніх споруд - нині виходить на новий рівень якості.

Копирайт изображения REVIZTO Image caption Окуляри віртуальної реальності дозволяють нам "поблукати" 3D-моделлю будинка

У новій версії свого програмного продукту Revizto компанія з Сан-Франциско Vizerra розширює попередні функції інформаційного моделювання "ігрофікацією" та сумісністю з окулярами віртуальної реальності.

"Спираючись на технології 3D-ігор та хмарні рішення, Revizto об'єднує різноманітні архітектурні середовища і виробничі потоки в єдину наочну презентацію, якою можна пересуватися", - каже директор компанії Арман Ґукасян.

Інтерактивний тривимірний робочий простір цієї програми дозволяє користувачам "блукати" своїми розробками, як у відеогрі, дорогою позначаючи конструкційні особливості чи проблеми. Наразі Revizto підтримує окуляри HTC Vive та Oculus VR.

Менше помилок

За допомогою трекера, вбудованого у Revizto, члени проектної групи можуть співпрацювати в режимі реального часу та розподіляти між собою завдання.

Як стверджують представники компанії Vizerra, такий підхід допомагає клієнтам заощаджувати до 40% оплачуваного часу, адже тепер помилки - наприклад, брак освітлення чи незручне розміщення опорних колон - легко помітити до початку будівництва.

Копирайт изображения REVIZTO Image caption Трекер, вбудований у програму Revizto, допомагає усунути помилки на етапі розробки проекту, стверджують творці програми

"У будь-якому будівельному проекті 30% чи більше загального бюджету витрачається на виправлення помилок, непомітних на етапі розробки", - каже пан Ґукасян.

"Шалені гроші кидаються на вітер через старі стандарти, коли всі проекти існували лише на папері, у двовимірних кресленнях, - додає він. - Ми позиціонуємо себе як передову розробку, яка доводить, що навіть у найсерйозніших галузях є місце ігровим технологіям. Вони докорінно змінюють координацію зусиль та спільну людську працю".

Копирайт изображения Getty Image caption В архітектурних розробках дедалі частіше застосовують окуляри віртуальної реальності, такі як Oculus Rift

Програмою Revizto нині користуються понад 60 тисяч клієнтів у 150 країнах, кажуть представники Vizerra; серед них - всесвітньо відомі архітектурні та будівельні компанії, такі як Foster & Partners і Perkins & Will.

Інші лідери цього ринку, що так швидко зростає, - це програми AutoCAD, Revit і Vectorworks Architect; прогнозують, що до 2022 року продажі у цій галузі сягнуть майже 12 мільярдів доларів.

Облік робочого часу

Великі будівельні проекти зазвичай дуже складні і дорого коштують; тому вкрай важливо якісно обліковувати працю робітників, матеріали та весь процес будівництва.

У минулому виконроби часто відмічали відпрацьовані робітниками години у своїй маленькій чорній книжечці, а потім переносили ці дані на табельні листки і, за потреби, у комп'ютер.

Копирайт изображения Getty Image caption Стежити за тим, коли і де працюють робітники, - справа непроста

Але стартап у галузі аналізу даних Rhumbix автоматизує збір такої інформації від самого початку.

Однойменний мобільний додаток дозволяє робітникам облікувати свої години на смартфоні, автоматично передаючи ці звіти на затвердження виконробам. За GPS-даними виконроби можуть відстежувати, де саме перебували працівники у той чи інший час. Це також дозволяє вчасно помічати затримки у роботах.

Один із засновників компанії Rhumbix Зак Шил служив інженером-будівельником в армії США - і надихнувся тим, як відстежували переміщення 3 тисяч американських військових на базі біля Джибуті під час Арабської весни 2011 року.

Кілька років по тому пан Шил розробляв інфраструктурні проекти в Чилі і помітив, що будівельні роботи вимагають схожого збору даних та контролю продуктивності.

Копирайт изображения RHUMBIX Image caption Програма Rhumbix допомагає менеджерам стежити за робочими годинами своїх підлеглих

"Праця - ось найбільша стаття витрат на будівництві, і вона ж - найменш зрозуміла", - каже він.

"Бездротове з'єднання, смартфони і планшети змінили правила гри, адже вони заклали необхідний технологічний фундамент для розробки програм для будівельної галузі", - вважає пан Шил.

Окрім робочих годин, програма Rhumbix дозволяє зберігати у режимі реального часу дані про вартість і доступні обсяги будівельних матеріалів, які потім можуть переглядати менеджери. Підрядники також можуть відправляти туди свої розрахунки.

Це важливо, оскільки 15% матеріалів, доправлених на будівельні майданчики, за даними Британської ради з екологічного будівництва, врешті-решт опиняються на звалищах. У США будівельне сміття становить майже 40% усіх твердих відходів.

"Зіпсований телефон"

Щоб великий будівельний проект ішов гладко, необхідно, щоб усі його дійові особи крокували нога в ногу. У старому аналоговому світі досягти цього було непросто - вкрадалися розбіжності та помилки.

"Ми усвідомили, що помилки часто стаються тоді, коли виконроби не мають доступу до потрібної інформації у потрібний час", - каже Александр Силджановскі, інженер і директор компанії BaseStone, що спеціалізується на програмах для будівництва.

Копирайт изображения BASESTONE Image caption Платформу BaseStone використовують для управління великими будівельними проектами, такими як лондонська залізниця Crossrail

Компанія розробила платформу забезпечення групової роботи, доступну через інтернет з планшетів та стаціонарних комп'ютерів. Пов'язуючи між собою усі ділянки будівництва та офіси, ця платформа уможливлює ефективнішу комунікацію та виявлення проблем на ранніх стадіях.

Креслення та документи завантажують до спільної бази, і програма автоматично позначає новіші версії. До появи таких програм будівельники часом помилково брали в роботу застарілі креслення або не могли занотувати проблеми безпеки так, щоб це обов'язково помітили причетні особи, каже пан Силджановскі.

"Цифрову платформу для будівництва" компанії BaseStone використовують у 50 країнах світу - зокрема, такі клієнти, як Alstom, Skanksa, Balfour Beatty та Crossrail.

Серед інших компаній, що пропонують подібні програми для проектного менеджменту - HBXL і Builk.

Отже, будівельний сектор мало-помалу починає цінувати новітні цифрові технології. Завдяки комп'ютерному дизайну та віртуальній реальності на світ з'являються будівлі, які, здавалося б, побудувати неможливо.

Читайте сторінку редактора відділу "Технології бізнесу" Метью Волла в мережі Twitter: @matthew_wall.