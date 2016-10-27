Цифрові цеглинки: новітні технології для будівництва
Архітектори та будівельники вже не один рік мають можливість "роздивитися з усіх боків" комп'ютерні 3D-моделі своїх проектів.
Та нині вони можуть навіть відчути, як це - бути всередині свого майбутнього творива. Для цього їм треба взяти окуляри віртуальної реальності та озирнутися на 360 градусів навкруги.
Більше того, їхні колеги (також в окулярах) можуть "відвідати" ту ж модель разом з ними і внести зміни до проекту в режимі реального часу. При цьому вони можуть перебувати на іншому кінці світу.
Таким є захоплюючий новий світ віртуального будівництва - і це неабиякі зміни для галузі, що традиційно мала справу з цеглою, а не з клавішами на клавіатурі.
Навіть Ендрю Волстенголм, виконавчий директор компанії Crossrail, що будує нову високотехнологічну залізницю у Лондоні, визнає: "У минулі часи, ми не надто цікавились інноваціями. Постачальники будівельних послуг не відчували особливої потреби змінюватись".
"Та нині, разом з необхідністю шукати роботу в далеких країнах, перед нами також відкриваються перспективи хорошої винагороди", - додає він.
Будівельні ігри
Інформаційне моделювання будівель, або ВІМ (англ. building information modelling) - розробка тривимірних прототипів майбутніх споруд - нині виходить на новий рівень якості.
У новій версії свого програмного продукту Revizto компанія з Сан-Франциско Vizerra розширює попередні функції інформаційного моделювання "ігрофікацією" та сумісністю з окулярами віртуальної реальності.
"Спираючись на технології 3D-ігор та хмарні рішення, Revizto об'єднує різноманітні архітектурні середовища і виробничі потоки в єдину наочну презентацію, якою можна пересуватися", - каже директор компанії Арман Ґукасян.
Інтерактивний тривимірний робочий простір цієї програми дозволяє користувачам "блукати" своїми розробками, як у відеогрі, дорогою позначаючи конструкційні особливості чи проблеми. Наразі Revizto підтримує окуляри HTC Vive та Oculus VR.
Менше помилок
За допомогою трекера, вбудованого у Revizto, члени проектної групи можуть співпрацювати в режимі реального часу та розподіляти між собою завдання.
Як стверджують представники компанії Vizerra, такий підхід допомагає клієнтам заощаджувати до 40% оплачуваного часу, адже тепер помилки - наприклад, брак освітлення чи незручне розміщення опорних колон - легко помітити до початку будівництва.
"У будь-якому будівельному проекті 30% чи більше загального бюджету витрачається на виправлення помилок, непомітних на етапі розробки", - каже пан Ґукасян.
"Шалені гроші кидаються на вітер через старі стандарти, коли всі проекти існували лише на папері, у двовимірних кресленнях, - додає він. - Ми позиціонуємо себе як передову розробку, яка доводить, що навіть у найсерйозніших галузях є місце ігровим технологіям. Вони докорінно змінюють координацію зусиль та спільну людську працю".
Програмою Revizto нині користуються понад 60 тисяч клієнтів у 150 країнах, кажуть представники Vizerra; серед них - всесвітньо відомі архітектурні та будівельні компанії, такі як Foster & Partners і Perkins & Will.
Інші лідери цього ринку, що так швидко зростає, - це програми AutoCAD, Revit і Vectorworks Architect; прогнозують, що до 2022 року продажі у цій галузі сягнуть майже 12 мільярдів доларів.
Облік робочого часу
Великі будівельні проекти зазвичай дуже складні і дорого коштують; тому вкрай важливо якісно обліковувати працю робітників, матеріали та весь процес будівництва.
У минулому виконроби часто відмічали відпрацьовані робітниками години у своїй маленькій чорній книжечці, а потім переносили ці дані на табельні листки і, за потреби, у комп'ютер.
Але стартап у галузі аналізу даних Rhumbix автоматизує збір такої інформації від самого початку.
Однойменний мобільний додаток дозволяє робітникам облікувати свої години на смартфоні, автоматично передаючи ці звіти на затвердження виконробам. За GPS-даними виконроби можуть відстежувати, де саме перебували працівники у той чи інший час. Це також дозволяє вчасно помічати затримки у роботах.
Один із засновників компанії Rhumbix Зак Шил служив інженером-будівельником в армії США - і надихнувся тим, як відстежували переміщення 3 тисяч американських військових на базі біля Джибуті під час Арабської весни 2011 року.
Кілька років по тому пан Шил розробляв інфраструктурні проекти в Чилі і помітив, що будівельні роботи вимагають схожого збору даних та контролю продуктивності.
"Праця - ось найбільша стаття витрат на будівництві, і вона ж - найменш зрозуміла", - каже він.
"Бездротове з'єднання, смартфони і планшети змінили правила гри, адже вони заклали необхідний технологічний фундамент для розробки програм для будівельної галузі", - вважає пан Шил.
Окрім робочих годин, програма Rhumbix дозволяє зберігати у режимі реального часу дані про вартість і доступні обсяги будівельних матеріалів, які потім можуть переглядати менеджери. Підрядники також можуть відправляти туди свої розрахунки.
Це важливо, оскільки 15% матеріалів, доправлених на будівельні майданчики, за даними Британської ради з екологічного будівництва, врешті-решт опиняються на звалищах. У США будівельне сміття становить майже 40% усіх твердих відходів.
"Зіпсований телефон"
Щоб великий будівельний проект ішов гладко, необхідно, щоб усі його дійові особи крокували нога в ногу. У старому аналоговому світі досягти цього було непросто - вкрадалися розбіжності та помилки.
"Ми усвідомили, що помилки часто стаються тоді, коли виконроби не мають доступу до потрібної інформації у потрібний час", - каже Александр Силджановскі, інженер і директор компанії BaseStone, що спеціалізується на програмах для будівництва.
Компанія розробила платформу забезпечення групової роботи, доступну через інтернет з планшетів та стаціонарних комп'ютерів. Пов'язуючи між собою усі ділянки будівництва та офіси, ця платформа уможливлює ефективнішу комунікацію та виявлення проблем на ранніх стадіях.
Креслення та документи завантажують до спільної бази, і програма автоматично позначає новіші версії. До появи таких програм будівельники часом помилково брали в роботу застарілі креслення або не могли занотувати проблеми безпеки так, щоб це обов'язково помітили причетні особи, каже пан Силджановскі.
"Цифрову платформу для будівництва" компанії BaseStone використовують у 50 країнах світу - зокрема, такі клієнти, як Alstom, Skanksa, Balfour Beatty та Crossrail.
Серед інших компаній, що пропонують подібні програми для проектного менеджменту - HBXL і Builk.
Отже, будівельний сектор мало-помалу починає цінувати новітні цифрові технології. Завдяки комп'ютерному дизайну та віртуальній реальності на світ з'являються будівлі, які, здавалося б, побудувати неможливо.
Читайте сторінку редактора відділу "Технології бізнесу" Метью Волла в мережі Twitter: @matthew_wall.