Всередині піраміди майя виявили ще одну піраміду

Копирайт изображения AP Image caption Це вже третя "внутрішня піраміда", яку виявили вчені у глибині піраміда Кукулькана

В одній з найвідоміших споруд цивілізації майя - піраміді Кукулькана - у Мексиці вчені виявили ще одну, вже третю, приховану піраміду.

За оцінками археологів, середня піраміда заввишки приблизно 20 метрів була зведене до 1000 року н.е., тоді як зовнішня піраміда (висота 30 метрів) була добудована вже у XIV столітті.

Вік найменшої піраміди, яку нещодавно виявила команда мексиканських археологів під керівництвом Рене Чавеса Сегуру, поки невідомий, однак вчені припускають, що її побудували між 550 та 800 роками.

Дані радіоелектронного аналізу показують, що її висота становить 10 метрів.

Дослідники сподіваються, що нове відкриття проллє світло на оригінальну культуру майя - тих часів, коли на цю цивілізацію ще не вплинули інші держави центральної Мексики.

Піраміда Кукулькана знаходиться на півострові Юкатан. Першу її "внутрішню піраміду" виявили ще у 1930-х роках.

Піраміди

Копирайт изображения AFP Image caption Піраміда Кукулькана - одна з найпопулярніших споруд майя

Історики припускають, що майя могли будувати піраміди з різних причин, зокрема це могли бути культові споруди для підтримки торговельних шляхів або ж на честь нового правителя.

Внутрішні піраміди можна зустріти й у інших частинах Мексики.

Не так давно археологи виявили, що Велика піраміда у Чочулі, що в центральній Мексиці складається щонайменше з шести частин, поставлених одна на іншу.

Розквіт майя припав на період з 250 до 800 років нашої ери, коли вони контролювали територію від сучасного Гондурасу до центральної частини Мексики. Проте, цей етнос не зник і співіснував з ацтеками в наступні століття, а також пережив колоніальну епоху.

Кількість носіїв мов, які походять від древніх майя, на початок XXI століття становить близько 5 мільйонів людей.