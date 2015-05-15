Сім’я з США народила 13 синів поспіль

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Родина зі США, яка вже має 12 синів і жодної доньки, народила 13-го хлопчика.

Останній член родини Швандт народився в середу, 13 травня, в місті Гранд Рапідс, штат Мічиган.

Зберігаючи сімейну традицію, 40-річні Джей і Кайтері Швандт вирішили не дізнаватися стать дитини до народження.

"Я думав, якщо це дівчинка, я не знаю, якою буде моя реакція", - розповів містер 40-річний Швандт після народження сина.

Вік їхніх синів, які народились за більш ніж 20 років, починається з 22-річного Тейлора, далі йде Зак, якому 19, Дрю- 18, Брендон – 16, Томмі – 13, Вінні -12, Келвін 10, Гейб – 8, Веслі -6, Чарлі 5, Люк- 3, і 21-місячний Такер.

"Тут багато метушні, багато хаосу але також тут багато любові", - каже пані Швандт.

Родина зараз обирає ім’я наймолодшому сину і запитує поради у інших синів.

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Але хлопчики поки не дійшли згоди щодо імені.

У родини Кайтері Швандт було 14 дітей.

Вона була 13-ю дитиною в родині і каже, що важливість 13-ї дитини, яка народжена в 13-й день місяця не втрачено.

Як повідомляють місцеві медіа, кілька телекомпаній запропонували родині Швандт створити власне реаліті шоу.

Мама і син почуваються добре. Але чи хочуть вони 14-го хлопчика в майбутньому?

"Ніколи не кажи ніколи", - каже пан Швандт.