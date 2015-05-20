Уряд хоче зобов'язати поліціянтів носити жетони

Копирайт изображения unian Image caption Нові поліцейські на вулицях Києва мають з'явитися після 15 червня

Урядовий законопроект про поліцію обмежує вік поліцейських 50 роками і зобов’язує їх носити ідентифікаційні жетони.

Про це сказано в зареєстрованому в парламенті проекті, текст якого з'явився на сайті Верховної Ради.

Якщо закон "Про Національну поліцію" схвалять, більшість його статей набудуть чинності 1 липня.

У МВС кажуть, що перші патрульні поліцейські, навчання яких ще триває, на вулицях Києва мають з'явитися вже після 15 червня.

На сайті Верховної Ради немає інформації про те, коли цей законопроект внесуть до порядку денного.

Орган центральної влади

Законопроект пропонує зобов’язати поліцейських носити на уніформі спеціальний жетон, який заборонено знімати чи приховувати його номер.

Правоохоронець також не матиме права заважати комусь зняти номер жетону на фото- чи відеокамеру.

Автори документа також пропонують встановити граничний вік для поліцейських: 45 років для підполковників і нижче і 50 років для полковників і генералів поліції.

В окремих випадках ці терміни можуть продовжити на п’ять років, "якщо поліцейський має високу професійну підготовку".

Законопроект передбачає створення нового органу центральної влади - Національну поліцію.

До неї входитимуть кримінальна поліція, патрульна поліція, поліція охорони, спеціальна поліція і поліція особливого призначення.

Документ, однак, не визначає функції цих підрозділів.

Текст законопроекту викликав запитання у Головного науково-експертного управління Верховної Ради.

Серед зауважень – претензії до статусу поліції як ще одного центрального органу влади.

У висновку управління також сказано, що деякі положення законопроекту можуть призвести до "службових зловживань".

В управлінні рекомендують повернути документ в уряд на доопрацювання після того, як Рада розгляне його в першому читанні.

У Верховній Раді також зареєстровано три інших законопроекти про поліцію, авторами яких є депутати парламенту.