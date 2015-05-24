Канни: "Золоту гілку" отримав фільм "Діпан"

Копирайт изображения Reuters

Головний приз Каннського кінофестивалю - "Золоту пальмову гілку" - отримав фільм "Діпан" французького режисера Жака Одіара.

Гран Прі отримала дебютна картина угорця Ласло Немеша "Син Саула", присвячена Голокосту.

Найкращим актором журі назвало Венсена Лендона, а титул найкращої акторки розділили Руні Мара та Еммануель Берко.

Стрічка "Діпан" розповідає про ветерана угрупування "Тамільські тигри", який із фіктивною сім'єю емігрує до Європи і стає сторожем у французькому передмісті.

Вибір журі, яке очолювали американські режисери Джоел та Ітан Коени, став для багатьох сюрпризом.

"Отримати нагороду від братів Коенів - це щось виняткове. Я дуже схвильований. Думаю про свого батька", - сказав пан Одіар під час вручення.

А Джоел Коен відзначив: "Це журі не є журі критиків. Це журі митців, які дивляться на твір".