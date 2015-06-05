Вибух на заправці в Гані: близько 175 загиблих

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Близько 175 людей загинуло внаслідок пожежі та вибуху на автозаправці в центрі столиці Гани Аккрі, повідомляє влада країни.

Раніше йшлося про 96 загиблих.

Така значна кількість жертв пояснюється тим, що перед вибухом на АЗС жителі міста ховалися там від потопу, який залишив багатьох людей без домівок та електрики. Два дні до цього в регіоні тривали сильні дощі.

За деякими повідомленнями, багато людей загинули не від вибуху та пожежі, а потонули, намагаючись втекти від вогню на АЗС.

В країні оголосили триденну жалобу.

Припускають, що пожежа і вибух сталися через витік палива з заправки через потоп.

Бензин і дизпаливо, що витекли, зайнялися від пожежі у сусідньому з АЗС будинку.

Рятувальники вважають, що кількість жертв може ще зрости.

Стихійне лихо

Президент африканської держави Джон Махама повідомив, що уряд виділить 12 млн доларів на рятувальні операції і відновлення пошкодженої інфраструктури.

Він також пообіцяв вжити жорстких заходів щодо заборони будівництва біля річок, що стало однією з причин скупчення людей на АЗС.

Деякі райони столиці продовжують залишатися без електрики через стихію, велика частина доріг заблокована, на шляхах лежать перевернуті авто.

Школи в місті закриті, дітей попросили залишатися вдома.