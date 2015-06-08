Рідкісне видання Толкіна побило рекорд на аукціоні

Image caption Цю книжку автор подарував одній зі своїх студенток

Перше видання повісті Дж. Р. Р. Толкіна "Гобіт" 1937 року - з підписом автора ельфійською мовою - було продано на аукціоні в Лондоні за 137 тисяч фунтів стерлінгів (близько 210 тисяч доларів).

Тим самим було побито рекорд попередніх торгів 2008 року, коли примірник першого видання "Гобіта" продали за 60 тисяч фунтів.

Пан Толкін подарував повість Кетрін (Кітті) Кілбрайд, яка в 1920-х роках була однією з його студенток в університеті Лідса. Автор написав їй посвяту - вірш ельфійською мовою з "Історії Середзем'я" в 12 томах.

У повісті "Гобіт, або Мандрівка за імлисті гори" автор представляє свого героя Більбо Торбінса і "єдиний перстень", навколо якого вибудувана головна сюжетна лінії трилогії "Володар перстенів".

Копирайт изображения SOTHEBYS Image caption Посвята колишній студентці ельфійською мовою

Аукціонний дім Sotheby's розраховував, що на проведеному 4 червня аукціоні дитячих ілюстрованих видань книга буде продана за 70 тис. фунтів стерлінгів.