Автор "Гри престолів" просить фанів перестати набридати

Копирайт изображения Reuters Image caption Джордж Р.Р. Мартін хоче зосередитись на написанні наступної книги

Автор "Гри престолів" Джордж Р.Р. Мартін попросив фанів перестати набридати йому із запитанням про сюжетні лінії у відомому телесеріалі.

Сотні фанів просто "закидали" його блог запитаннями та коментарями стосовно відмінностей між сюжетними перипетіями у серії романів "Пісня льоду та полум'я" та телесеріалом "Гра престолів", який базується на книгах і який знімає американська компанія HBO.

"Будь ласка, припиніть писати мені імейли та залишати коментарі не по темі", - попросив пан Мартін.

Копирайт изображения AP Image caption Деєнеріс у фільмі вже зустрілась із Тіріоном, а в книжці - ні

Він додав, що хоче зосередитись на написанні наступної книги серії "Вітри зими".

66-річний письменник, який також є одним із виконавчих продюсерів телесеріалу і періодично пише сценарії до окремих серій, скеровує фанів на інші сайти, асоційовані з книгами та фільмом.

"Не хочу брати участь у цих дискусіях і не можу дозволити їм повністю захопити мої блог і сайт, тому, будь ласка, припиніть писати імейли і залишати коментарі не по темі", - сказав він.

У п'ятому сезоні, остання серія якого виходить у неділю, є багато відмінностей від книги пана Мартіна, які викликали неоднозначну реакцію.

Копирайт изображения AP Image caption Знімальний майданчик серіалу в Ірландії відвідала навіть британська королева, але на престол із мечів не сіла

Деякі моменти, як от зустріч Тіріона і Деєнеріс, якої ще не було в книгах, сподобались більшості фанів.

Але інші сюжетні лінії, як от одруження та зґвалтування Санси, стали приводом для багатьох суперечок.