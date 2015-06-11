Автор "Гри престолів" просить фанів перестати набридати

  • 11 червня 2015
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Image caption Джордж Р.Р. Мартін хоче зосередитись на написанні наступної книги

Автор "Гри престолів" Джордж Р.Р. Мартін попросив фанів перестати набридати йому із запитанням про сюжетні лінії у відомому телесеріалі.

Сотні фанів просто "закидали" його блог запитаннями та коментарями стосовно відмінностей між сюжетними перипетіями у серії романів "Пісня льоду та полум'я" та телесеріалом "Гра престолів", який базується на книгах і який знімає американська компанія HBO.

"Будь ласка, припиніть писати мені імейли та залишати коментарі не по темі", - попросив пан Мартін.

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Він додав, що хоче зосередитись на написанні наступної книги серії "Вітри зими".

66-річний письменник, який також є одним із виконавчих продюсерів телесеріалу і періодично пише сценарії до окремих серій, скеровує фанів на інші сайти, асоційовані з книгами та фільмом.

"Не хочу брати участь у цих дискусіях і не можу дозволити їм повністю захопити мої блог і сайт, тому, будь ласка, припиніть писати імейли і залишати коментарі не по темі", - сказав він.

У п'ятому сезоні, остання серія якого виходить у неділю, є багато відмінностей від книги пана Мартіна, які викликали неоднозначну реакцію.

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Деякі моменти, як от зустріч Тіріона і Деєнеріс, якої ще не було в книгах, сподобались більшості фанів.

Але інші сюжетні лінії, як от одруження та зґвалтування Санси, стали приводом для багатьох суперечок.

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