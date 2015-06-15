Даниленко каже, що не причетний до "БРСМ-Нафти"

Копирайт изображения Reuters Image caption Пожежа у селі Крячки Васильківського району триває вже більше тижня

Колишній заступник генерального прокурора Анатолій Даниленко заперечив будь-яку причетність до діяльності компанії "БРСМ-Нафта" у Київській області.

Він також сказав, що готує позов проти голови СБУ Валентина Наливайченка.

"Він голослівно заявляє це, не підтверджуючи це жодними фактами. Це 100%, що я і моя родина не маємо ніякого стосунку до кришування чи оборудок. Тому найближчим часом ми свої стосунки будемо з'ясовувати у суді", - заявив пан Даниленко в інтерв'ю "5 каналу".

У понеділок Валентин Наливайченко назвав ім'я екс-посадовця, що фігурує у розслідуванні СБУ щодо пожежі на нафтобазі у Васильківському районі, - "громадянин Даниленко, 1963 року народження".

Голова СБУ закликав Генеральну прокуратуру затримати його.

Напередодні пан Наливайченко сказав, що колишній заступник генерального прокурора "може обґрунтовано підозрюватись у вчиненні особливо важкого злочину з наслідками екоциду для жителів Київської області та власне всього Васильківського району".

Раніше голова СБУ Валентин Наливайченко заявляв, що екс-заступник генпрокурора отримував "злочинні прибутки" від нафтобази та фактично був її співвласником.

"БРСМ-Нафта" оголосила винагороду обсягом один мільйон гривень за інформацію про винуватців пожежі, а також заявила про намір залучити міжнародних експертів для оцінки її причин.

Внаслідок пожежі, яка почалася тиждень тому і триває досі, загинули п'ятеро людей, ще 15 постраждали.

СБУ веде розслідування за статтею про екоцид.

МВС, що також розслідує інцидент, розглядає чотири основні версії пожежі.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив підготувати судовий позов проти власників компанії "БРСМ-Нафта" через витрати, пов'язані із гасінням пожежі на нафтобазі у Київській області.

Допит Наливайченка

У понеділок голову СБУ у якості свідка більше двох годин допитували у приміщенні Головного слідчого управління Генпрокуратури.

Пан Наливайченко повідомив, що передав слідчим Генпрокуратури матеріали провадження СБУ, які свідчать про причетність колишнього міністра екології Едуарда Ставицького та колишнього заступника генпрокурора пана Даниленка до корупційної схеми, котра завдала мільярдних збитків держбюджету.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У понеділок ГПУ допитала голову СБУ у якості свідка

Валентин Наливайченко також сказав, що "прямо зараз" СБУ виділить усі необхідні сили, у тому числі бойові підрозділи, для того, аби "одразу почалися слідчі дії стосовно посадових осіб, які є в матеріалах і нашого, Служби безпеки провадження про екоцид, і кримінального провадження, якщо на нього буде виходити Генеральна прокуратура".

"Для мене це найважливіше – щоб об'єдналися дві команди, Генпрокуратури і Служби безпеки України… і сьогодні я таке почув", - сказав він.

Валентина Наливайченка викликали на допит до Генпрокуратури після того, як наприкінці минулого тижня він повідомив про ймовірну причетність екс-заступника генпрокурора "до особливо важкого злочину з наслідками екоциду".

Для мене це найважливіше – щоб об'єдналися дві команди, Генпрокуратури і Служби безпеки України… і сьогодні я таке почув Валентин Наливайченко, голова СБУ

За словами адвоката голови СБУ Маркіяна Галабали, наприкінці минулого тижня Генпрокуратура у зв'язку із тими заявами відкрила справу про зловживань представниками ГПУ.

Перед понеділковим допитом Валентин Наливайченко розповів журналістам, що правоохоронці уже розслідували корупційну схему, про яку він збирався розповісти у Генпрокуратурі.

Однак, за його словами, у жовтні минулого року та у червні цього року, за кілька днів до пожежі, посадові особи Генпрокуратури блокували ці розслідування.

Виклик голови спецслужби на допит у ГПУ став приводом для великої кількості коментарів про ймовірне протистояння між двома силовими відомствами.

Напередодні в інтерв'ю на каналі "1+1" Валентин Наливайченко заявив, що готовий до відставки зі свого посту.

Натомість після допиту він розповів, що "не побачив" протистояння між Генпрокуратурою та Службою безпеки.