У Тбілісі застрелили тигра-вбивцю
Тигра, який убив чоловіка і поранив ще одного після втечі з вольєра в затопленому Тбіліському зоопарку, застрелили, повідомили грузинські ЗМІ.
Хижак був одним із кількох тварин, які опинилися на вулицях грузинської столиці на минулі вихідні, коли в раптовій повені після сильної зливи в Тбілісі загинули, за останніми даними, 19 людей.
У перших повідомленнях про напад хижака було сказано, що то був не тигр, а лев.
На пошуки тварини відрядили озброєну поліцію, повідомляло агентство AFP.
Речниця міністерства внутрішніх справ Грузії повідомила, що напад хижака стався на центральній площі Тбілісі.
Один з очевидців події розповів грузинському телеканалу "Імеді": "То був білий тигр, великий. Він напав на чоловіка, вхопив його за горло".
Сотні тварин із зоопарку Тбілісі потонули, коли його затопило. Багато інших опинилися на волі.
Леви, бегемоти і ведмеді блукали вулицями грузинської столиці, а людей влада закликала не виходити на вулиці й уникати контакту з будь-якими дикими тваринами.
У вівторок представники зоопарку повідомили, що в повені загинули всі леви і тигри і що їх усіх знайшли, за винятком одного ягуара.
Веб-сайт зоопарку в описі своїх тварин називає двох білих бенгальських тигрів - самця і самку.
Тбіліський зоопарк на своїй сторінці у Facebook повідомив, що прес-конференцію, яка мала відбутися о 17.00 за місцевим часом, скасовано.
Серед загиблих у повені минулими вихідними - троє працівників зоопарку.
Без даху над головою залишилися 40 родин.