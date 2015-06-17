У Тбілісі застрелили тигра-вбивцю

Копирайт изображения Reuters Image caption В центрі повені у Тбілісі опинився зоопарк

Тигра, який убив чоловіка і поранив ще одного після втечі з вольєра в затопленому Тбіліському зоопарку, застрелили, повідомили грузинські ЗМІ.

Хижак був одним із кількох тварин, які опинилися на вулицях грузинської столиці на минулі вихідні, коли в раптовій повені після сильної зливи в Тбілісі загинули, за останніми даними, 19 людей.

У перших повідомленнях про напад хижака було сказано, що то був не тигр, а лев.

На пошуки тварини відрядили озброєну поліцію, повідомляло агентство AFP.

Речниця міністерства внутрішніх справ Грузії повідомила, що напад хижака стався на центральній площі Тбілісі.

Один з очевидців події розповів грузинському телеканалу "Імеді": "То був білий тигр, великий. Він напав на чоловіка, вхопив його за горло".

Копирайт изображения Reuters Image caption Від повені у Тбілісі загинуло до 20 людей та більше половини тварин місцевого зоопарку

Сотні тварин із зоопарку Тбілісі потонули, коли його затопило. Багато інших опинилися на волі.

Леви, бегемоти і ведмеді блукали вулицями грузинської столиці, а людей влада закликала не виходити на вулиці й уникати контакту з будь-якими дикими тваринами.

У вівторок представники зоопарку повідомили, що в повені загинули всі леви і тигри і що їх усіх знайшли, за винятком одного ягуара.

Веб-сайт зоопарку в описі своїх тварин називає двох білих бенгальських тигрів - самця і самку.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Тбіліський зоопарк на своїй сторінці у Facebook повідомив, що прес-конференцію, яка мала відбутися о 17.00 за місцевим часом, скасовано.

Серед загиблих у повені минулими вихідними - троє працівників зоопарку.

Без даху над головою залишилися 40 родин.