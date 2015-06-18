Аваков назвав імена підозрюваних в убивстві Бузини

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков твердить, що міліція розкрила убивство публіциста Олеся Бузини, якого застрелили у Києві в квітні.

За підозрою в убивстві силовики в четвер затримали двох киян 25 та 26 років. Про це вранці у четвер повідомила прокуратура.

Міністр Аваков на своїй сторінці у Faceboоk назвав їхні імена - Андрій Андрійович Медведько та Денис Валерійович Поліщук. Він також оприлюднив їхні дати народження.

Особи із такими ПІБ та датами народження входили до політичних партій ВО "Свобода" та УНА.

Людина із ім'ям Андрій Медведько була керівником Печерської районної організації ВО "Свобода" в Києві. У 2014 році він балотувався до Київради від цієї партії.

Особа із ім'ям Денис Поліщук висувалася на виборах до Верховної ради 2012 року від політичної партії Українська Національна Асамблея.

ВВС Україна поки що не має незалежного підтвердження інформації, що саме ці особи і є затриманими за вбивство публіциста.