У Німеччині продали малюнків Гітлера на 400 тис. євро

Копирайт изображения AFP Image caption Найдорожчим став малюнок замку Нойшванштайн у Баварії

На аукціоні в Німеччині були продані акварелі й малюнки Адольфа Гітлера на загальну суму 400 тисяч євро.

Найдорожчим став малюнок замку Нойшванштайн у Баварії, який продали за 100 тисяч євро в суботу у Нюрнберзі.

Натюрморт із гвоздик, підписаний ім'ям Гітлера, продали за 72 тисячі євро.

Минулого року той самий аукціон продав акварель 1914 року роботи Гітлера за 129 тис. євро.

Організатори в Нюрнберзі повідомили, що участь в аукціоні взяли приватні інвестори з Бразилії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Франції та Німеччини. Імен покупців або продавців не називають.

Копирайт изображения Getty Image caption Гітлера не взяли в академію мистецтв

Хоча Гітлера вважають посереднім художником, його твори мистецтва продаються за дуже високими цінами.

Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пише, що німецьке законодавство дозволяє продавати малюнки Гітлера, якщо на них немає жодних нацистських символів.

Видання каже, що останні продані роботи, як вважають, належать Гітлеру. Більшість із них була підписана "A Hitler", але газета застерегла, що загалом "існує дуже багато підробок".

В 1900-х майбутній диктатор двічі намагався вступити у Віденську академію образотворчих мистецтв, але йому відмовили.

Врешті він став військовим і політичним лідером Німеччини в 1933-1945 роках, розпочавши ІІ світову війну, що призвело до загибелі мільйонів людей.