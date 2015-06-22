МВС: у Харкові провели обшуки в "оплотівців"

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У Харкові міліція провела обшуки в рамках розслідування злочинів проти активістів Майдану - повідомляє міністерство внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше написав у Facebook, що обшуки відбувалися, серед іншого, "на об'єктах і з особами, пов'язаними з нинішнім міським головою Кернесом".

Як повідомляє прес-служба МВС, обшуки відбулися, зокрема, в готелі "Національ" у Харкові, де начебто живе мер Харкова.

Водночас генеральний прокурор Віктор Шокін сказав, що обшуки не стосуються справи, яка відкрита проти Геннадія Кернеса.

"Обшук проводиться в рамках розслідування злочинів проти Євромайдану, зокрема щодо "беркутівців", які розстрілювали людей", - сказав пан Шокін під час брифінгу в Києві.

"Жодного відношення до Кернеса ця справа не має. Там (в готелі - Ред.) проживає один із "беркутівців", - цитує генпрокурора агенція УНІАН.

За даними МВС, силовики під час спецоперації провели обшуки в більш ніж 20 місцях.

Слідчі дії були пов'язані із розслідуваннями справи, відкритої за фактом "вчинення особливо тяжких злочинів стосовно учасників Євромайдану".

"У вчиненні цих злочинів підозрюються члени організованого злочинного угрупування – учасники ГО "Оплот". Вони брали участь ... у протиправних акціях, відомих як "Антимайдан", - повідомляє прес-служба МВС.

Міліція вважає, що учасники "Оплоту" також можуть бути причетними до "сепаратистської діяльності" на сході країни.

Окрім того МВС каже, що двоє депутатів "намагались утрутитись" в процесуальні дії.

Міністр Аваков у Facebook раніше звинуватив у такому втручанні депутатів парламенту Дмитра Святаша та Юхима Звягільського, які раніше входили до Партії регіонів.

Міліція, за словами міністра, "оперативно припиняла" такі дії депутатів.