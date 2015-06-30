У Королівській опері в Лондоні освистали сцену зґвалтування

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Прем'єра постановки опери "Вільгельм Телль" Джоаккіно Россіні у Королівській опері Ковент-Гарден у Лондоні ознаменувалося освистанням глядачами сцени оголення і зґвалтування.

Прем'єра відомої опери Россіні у поставці режисера Даміано Мікелетто відбулася в понеділок увечері.

У сцені, що обурила глядачів та критиків, офіцери роздягають і ґвалтують молоду жінку.

Директор театру Каспер Голтен пояснив, що сцена "висвітлює брутальну реальність, де жінка зазнає насильства у часи війни, а сексуальне насильство - це трагічний факт війни".

Королівська опера Ковент-Гарден показала новий рівень занепаду Театральний критик Sunday Express

Королівська опера уже випустила заяву із вибаченнями за будь-які незручності, спричинені глядачам.

"Постановка має намір створити незручну сцену, якраз таку, як кілька сумних і жорстоких сцен у Россіні, - йдеться у заяві театру. - Нам шкода, якщо комусь це здалося прикрим".

Театральне видання The Stage дало постановці "Вільгельма Телля" одну зірку із п'яти. Оглядач видання Джордж Голл заявив, що освистання сцени зґвалтування було "найгучнішим і найтривалішим з усіх, які я можу пригадати на виставах на цю тему".

Театральний критик Sunday Express Майкл Ардітті назвав постановку "новим рівнем занепаду" театру.

"Безглуздий, сенсаційний "Вільгельм Телль" завершується невиправданою оголеною сценою зґвалтування. Королівська опера Ковент-Гарден показала новий рівень занепаду", - написав критик.

Порушники зробили дещо нечуване: вони свистіли під час музики. І вони робили це гучно і довго Оглядач What's on Stage

Eaves - громадська організація, що підтримує жінок, що постраждали від насильства, також розкритикувала лондонську постановку.

Водночас дехто із критиків назвав прикрою реакцію аудиторії на постановку.

Оглядач видання What's on Stage Марк Валенсія зазначив, що освистування прем'єр постановок - це "наростаюча проблема Ковент-Гардену", в інших театрах такого немає.

"Стає стандартною практикою для режисера практично кожної нової постановки бути осміяним вже вмілими групами аудиторії, які протестують проти ідей, що заходять за дослівне читання опери", - заявив він.

Проте у постановці "Вільгельма Телля", додав оглядач, "порушники зробили дещо нечуване: вони свистіли під час музики. І вони робили це гучно і довго".

Вони також свистіли і після вистави - коли постановники вийшли на сцену для поклону.