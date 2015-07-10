Image caption Здоров'я людей залежить не тільки від бюджету МОЗ, кажуть експерти

Із майже 200 країн, статистику з яких збирає ВООЗ, Україна за очікуваною тривалістю життя посідає 110-те місце.

Тобто якщо рівень смертності у майбутньому не мінятиметься, середня тривалість життя дітей, народжених нині в Україні, складатиме 66 років для хлопчиків і 76 - для дівчаток.

Це приблизно так само, як у Вірменії, Молдові або Єгипті, більше, ніж у Росії, Узбекистані чи Непалі і менше, ніж в Азербайджані, Білорусі і Албанії.

По-перше, ми живемо коротко, по-друге – дуже погано Юрій Сіренко, Інститут кардіології ім. Стражеска

І значно менше, ніж у більшості країн ЄС, громадяни яких живуть довше за українців у середньому на 5-10 років.

"По-перше, ми живемо коротко, по-друге – дуже погано", - говорить Юрій Сіренко з Інституту кардіології імені академіка Стражеска. Пан Сіренко – один з учасників круглого столу, за яким експерти, що зібралися в Києві, говорили про те, як українцям жити довше.

Та це не найгірші результати в історії незалежної України. До 2006 року тривалість життя була ще меншою, каже колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук.

І зростання цифр він частково пояснює, як не парадоксально, фінансовою кризою 2007-2008 років. Відтоді в Україні зросли акцизи на тютюн і алкоголь, а в людей стало менше грошей на шкідливі звички, каже екс-чиновник.

Де дефібрилятор?

Експерти зійшлися на тому, що держава робить мало, щоб українці жили довше і здоровіше, але й самі українці не завжди відповідально ставляться до свого здоров'я.

Микола Поліщук переконаний, що якщо збільшити фінансування медицини, то сам цей крок не знизить показники хвороб у країні. "Тому що треба пропагувати здоровий спосіб життя. А державної політики збереження здоров'я людей немає", - бідкається екс-урядовець.

Пан Сіренко каже, що в МОЗ уже понад десять років немає людей, які відповідають саме за профілактику, а не медицину.

Але йшлося також про те, що здоров'я українців – це своєрідний капітал держави, щось на зразок золотих злитків у Нацбанку, тож опікуватися ним має не лише Міністерство охорони здоров'я, а й інші зацікавлені сторони.

Наприклад, за словами Юрія Сіренка, в деяких західних країнах, щоб отримати довгостроковий банківський кредит, потрібна довідка про стан здоров'я. "Це один із прикладів державницького підходу до до того, щоб людина берегла здоров'я", - каже кардіолог.

Серед ідей, як змусити цей підхід запрацювати в Україні, - розділити бюджети на власне медицину і охорону здоров'я.

"Уявімо, що зараз тут, у цій кімнаті, у когось почнуться проблеми з серцем, - взявся пояснювати цю ідею пан Сіренко. - Де дефібрилятор?"

Дефібрилятора ніде не виявилося. І це проблема не МОЗ, каже Юрій Сіренко, бо такі речі мають купувати за свій рахунок власники великих громадських приміщень, а змусити їх робити це може лише закон.

Про те, що держава має дбати не лише про лікування хворих, але й про підтримку здоров'я серед здорових, говорив і В'ячеслав Євмінов, президент Київського вертебрально-оздоровчого центру, який ділився з присутніми масою графіків і цифр. За його словами, в 2004 році київська влада виділяла на медицину в 4,5 рази більше грошей, ніж на оздоровчі заходи. А цього року – в 55 разів більше.

Image caption Українці їдять удвічі більше солі, ніж потрібно, каже колишній очільник МОЗ Поліщук

Харчування і рух

"Перше, що треба робити, – вести пропаганду здорового способу життя", - каже пан Євмінов. За його даними, лише близько 7% українців активною займається фізкультурою чи спортом. І приблизно стільки ж випускників шкіл не мають проблем з хребтом.

Який найнебезпечніший продукт харчування українці споживають кожного дня? Микола Поліщук, екс-міністр охорони здоров'я

Але рухливий спосіб життя – це лише один із ключів до здоров'я, кажуть медики. Інший – здорове харчування і відсутність стресів.

"Назвіть мені найнебезпечніший продукт харчування, який українці споживають кожного дня", - звернувся до колег екс-міністр Поліщук.

Правильна відповідь, за його версією, - хліб, оскільки в Україні він зазвичай пересолений, і замість норми у 5 грамів солі на день люди з'їдають 12-15 грамів.

На думку пана Поліщука, такі речі має регулювати держава, так само, як вона контролює продаж тютюну чи алкоголю.

Копирайт изображения SPL Image caption Чим старша людина, тим менше їй потрібно їсти, вважають фахівці

Інша проблема – переїдання. "Поки в Україні на столах буде 3-4 поверхи їжі, здорових українців не буде", – каже колишній міністр.

Менше їсти, особливо в похилому віці, радить і Галина Анохіна, професор кафедри гастроентерології з Національної медичної академії післядипломної освіти. Вона пояснює, що з віком функціональність клітин зменшується і організм потребує менше їжі.

Ті, хто з віком на 25-30% зменшують обсяг свого раціону, як правило, живуть довше і зберігають рухливість до останніх днів життя, каже професор Анохіна.

Вона також звернула увагу, що професійні спортсмени зазвичай живуть не довше, ніж решта, а балерини, навпаки, часто доживають до глибокої старості. За словами професора, це пояснюється тим, що у спортсменів на старості залишається професійна звичка їсти більше, ніж потрібно, тоді як балерини звикли суворо обмежувати себе в їжі.

Дітям, які страждають на ожиріння, Галина Анохіна радить займатися танцями. Окрім того, що танці - це рух, вони ще й зменшують психологічний потяг до смачненького, каже професор.