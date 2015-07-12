Мексиканський наркобарон "Коротун" вдруге втік із в'язниці

Копирайт изображения Reuters Image caption Арешт Гусмана у 2014 році був тріумфом мексиканської влади

Мексиканський "наркобарон №1" Хоакім Гусман, відомий як "Ель Чапо", або "Коротун", вдруге втік із в'язниці посиленого режиму.

У заяві Комісії з національної безпеки Мексики йдеться, що востаннє Гусмана бачили у душовому відділі тюрми "Альтіплано" неподалік Мехіко у суботу ввечері.

Зникнення Гусмана охоронці в'язниці виявили під час перевірки його камери.

Влада країни розпочала пошукову операцію. У аеропорту міста Толука-де-Лердо неподалік відклали усі рейси.

Хаокім Гусман очолював картель "Сіналоа", що займався контрабандою наркотиків до США, зокрема, кокаїну, марихуани та метамфетаміну. Його затримали у 2014 у результаті спільної операції американської і мексиканської поліції.

Копирайт изображения AFP Image caption "Сіналоа" вважається одним із найбільших наркокартелів світу

До того він перебував у розшуку з 2001 року, коли йому вдалося втекти із тюрми посиленого режиму, де він відбував покарання із 1993 року. Тоді він сховався у кошику для білизни, підкупивши охоронця в'язниці.

До затримання його у 2014 році Держдепартамент США обіцяв за корисну інформацію про нього до 5 млн доларів.

Журнал Forbes оцінив статки "Коротуна" у близько 1 млрд доларів.