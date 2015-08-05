МН370: eксперти вивчають фрагмент крила

Копирайт изображения EPA Image caption Фрагмент літака вже досліджують у Франції

Експерти у Франції почали вивчати фрагмент крила, який минулого тижня вимило на берег острова Реюньйон в Індійському океані, щоби перевірити, чи це рештки рейсу МН370.

Фрагмент крила, відомий як флаперон, походить від літака Boeing 777 - тієї ж моделі, що й малайзійський літак, який безслідно зник у березні 2014 року.

Франція запросила до участі в експертизі авіаційних експертів з Малайзії та Австралії.

Віце-прем'єр-міністр Австралії Воррен Трасс сказав, що експерти вже цього тижня зможуть з'ясувати, чи це флаперон зі зниклого літака.

Із досі не з'ясованих причин літак Малайзійських авіаліній із 239 людьми на борту, який здійснював рейс із Куала-Лумпура до Пекіна, зійшов з курсу і згодом зник із радарів.

Припускають, що літак зазнав катастрофи на півдні Індійського океану, хоча досі масштабна міжнародна операція пошуку не знайшла жодного його сліду.

Копирайт изображения Image caption Військовий об'єкт у Франції, де досліджують фрагмент крила

Фрагмент крила, винесений на берег острова Реюньйон, досліджують під керівництвом судді у військовому центрі аеронавтики в місті Бальма поблизу Тулузи.

Реюньйон є одним із володінь Франції в Індійському океані.

В експертизі беруть участь французькі та малайзійські авіаційні експерти, представники компанії Boeing і посланці Китаю, який втратив найбільше громадян у катастрофі.

Жан-Поль Троадек, колишній голова французького бюро з розслідування авіаційних катастроф, сказав агентству AFP, що експертиза намагатиметься з'ясувати два питання: чи цей фрагмент справді є уламком літака МН370 і, якщо так, то чи можливо дізнатися щось про причини катастрофи.

За його словами, експерти шукатимуть на флапероні бодай якісь серійні номери.

Повідомляють, що жоден інший Boeing 777 не зазнавав катастрофи в тому регіоні.

Попередня експертиза триватиме до четверга, але офіційні представники Малайзії в Куала-Лумпурі готуються будь-якої миті оголосити висновки експертів, якщо вони надійдуть раніше, повідомляє агентство Reuters.