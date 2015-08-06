Реставратори ретромобілів лагодять військову техніку

Копирайт изображения BBC World Service Image caption В автомайстернях лагодять військову техніку - деякі машини такі ж старі, як і ретромобілі

Війна на сході України змусила фахівців з реставрації ретроавтомобілів перекваліфікуватися і врахувати потреби армії.

Тепер в автомайстернях лагодять військову техніку. Втім, деякі машини такі ж старі, як і ретромобілі.

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Співробітник клубу "Фаетон" за роботою

Ентузіасти збираються в приватному музеї техніки "Фаетон" у Запоріжжі. Автомотоклуб розташований у промзоні, поруч з хімічними та сталеливарними заводами, які ночами вивергають язики полум'я.

Але пройдіть повз величезні склади і вантажівки, які їздять курними дорогами, і ви не пошкодуєте.

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Колекція музею "Фаетон" займає кілька просторих залів

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Цю Skoda 1201 придбали в такому стані, що важко було навіть встановити модель автомобіля. Машину відновили у "Фаетоні"

Копирайт изображения BBC World Service Image caption "Фаетону" належить найбільша колекція радянських і західних ретроавтомобілів в Україні

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Стара радянська "Волга"

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Вінтажна прикраса капота автомобіля

Після початку війни на сході України ентузіасти призупинили всі проект з реставрації старих автомобілів. Тепер у "Фаетоні" лагодять бронетранспортери і армійські вантажівки.

Збройні сили України відчайдушно потребують такої техніки. Після десятиліть нестачі фінансування українська армія намагається зібрати всі ресурси, щоб відбити сепаратистів, які, як виглядає, отримують сучасну зброю з Росії.

Аби зрівняти сили, українське міністерство оборони змушене використовувати техніку, місце якій, взагалі-то, в музеї, а не на лінії вогню.

"Понад 20 років з моменту здобуття незалежності ми провели без думки про те, що коли-небудь знову доведеться воювати. На жаль, тепер ми воюємо. Стільки часу втратили", - каже Семен Мушер, провідний співробітник музею.

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Семен Мушер невдоволений станом української армії

Співробітники "Фаетона" вважають своїм обов'язком допомогти армії у воєнний час.

"Я занадто старий, щоб іти в армію. Від мене більше користі тут, я можу лагодити військову техніку", - каже 57-річний В'ячеслав Зайцев.

Українська армія лише частково фінансує діяльність "Фаетона". Крім того, вона допомагає автоклубу запчастинами.

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Заправну вантажівку, що зламалася через дії недосвідченого водія, пригнали на ремонт. А танк Т-34 часів Другої світової війни, що стоїть поруч, тепер стане частиною колекції "Фаетона"

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Цей бронетранспортер Saxon Україна отримала від Британії цього року