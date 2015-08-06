Реставратори ретромобілів лагодять військову техніку
Війна на сході України змусила фахівців з реставрації ретроавтомобілів перекваліфікуватися і врахувати потреби армії.
Тепер в автомайстернях лагодять військову техніку. Втім, деякі машини такі ж старі, як і ретромобілі.
Ентузіасти збираються в приватному музеї техніки "Фаетон" у Запоріжжі. Автомотоклуб розташований у промзоні, поруч з хімічними та сталеливарними заводами, які ночами вивергають язики полум'я.
Але пройдіть повз величезні склади і вантажівки, які їздять курними дорогами, і ви не пошкодуєте.
Після початку війни на сході України ентузіасти призупинили всі проект з реставрації старих автомобілів. Тепер у "Фаетоні" лагодять бронетранспортери і армійські вантажівки.
Збройні сили України відчайдушно потребують такої техніки. Після десятиліть нестачі фінансування українська армія намагається зібрати всі ресурси, щоб відбити сепаратистів, які, як виглядає, отримують сучасну зброю з Росії.
Аби зрівняти сили, українське міністерство оборони змушене використовувати техніку, місце якій, взагалі-то, в музеї, а не на лінії вогню.
"Понад 20 років з моменту здобуття незалежності ми провели без думки про те, що коли-небудь знову доведеться воювати. На жаль, тепер ми воюємо. Стільки часу втратили", - каже Семен Мушер, провідний співробітник музею.
Співробітники "Фаетона" вважають своїм обов'язком допомогти армії у воєнний час.
"Я занадто старий, щоб іти в армію. Від мене більше користі тут, я можу лагодити військову техніку", - каже 57-річний В'ячеслав Зайцев.
Українська армія лише частково фінансує діяльність "Фаетона". Крім того, вона допомагає автоклубу запчастинами.